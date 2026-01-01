Będzie kolejny paraliż drogowy? Koszmarna prognoza pogody

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2026-01-01 7:16

Meteorolodzy nie mają dla nas dobrych wieści. Chociaż póki co trasa S7 została udrożniona, to sytuacja może wrócić tam lub gdzie indziej. Bo 1 stycznia zima nie odpuści - wręcz przeciwnie. Nowy Rok przyniesie wyraźne pogorszenie pogody. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał szereg ostrzeżeń I stopnia przed śniegiem, marznącymi opadami, zamieciami oraz silnym wiatrem.

Korek na S7. Jak samorząd.jpg

i

Autor: Redakcja Publicystyczna AI/ Wygenerowane przez AI Droga ekspresowa pokryta śniegiem rozciąga się w głąb obrazu, podzielona na dwie części przez wysoką, nieregularną zaspę śnieżną biegnącą przez środek. Jezdnie po obu stronach zaspy są białe od świeżego śniegu, z widocznymi ciemnymi śladami kół pojazdów. W oddali po obu stronach drogi widać słupy oświetleniowe, barierki ochronne oraz kilka jadących samochodów. Horyzont zdominowany jest przez rozmyte sylwetki lasu i jasne, lekko zamglone niebo.

Zima w natarciu. 1 stycznia IMGW znów ostrzega przed śniegiem, marznącym deszczem i silnym wiatrem

Jeśli już martwisz się na myśl o powrocie z Sylwestra, to meteorolodzy nie mają niestety dobrych wieści. Nowy Rok przyniesie kolejne pogorszenie pogody. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał szereg ostrzeżeń I stopnia przed śniegiem, marznącymi opadami, zamieciami oraz silnym wiatrem. Alerty zaczną obowiązywać w czwartek, 1 stycznia, od godz. 7.30 i w wielu regionach utrzymają się do piątkowego poranka. Najpoważniejsza sytuacja prognozowana jest w północnej i wschodniej części kraju. Ostrzeżenia przed zamieciami śnieżnymi obejmują województwa warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, mazowieckie i łódzkie, a także południowe krańce Dolnego Śląska, Śląska, Małopolski i Podkarpacia. W tych regionach opady śniegu w połączeniu z silnym wiatrem mogą znacząco ograniczać widoczność i utrudniać ruch drogowy.

ZOBACZ TEŻ: Zima uderzyła z pełną siłą! Tysiące mieszkańców bez prądu, paraliż dróg i kolei

Uwaga na gołoledź, która wystąpi w zachodniej Polsce

Z kolei marznący deszcz i mżawka stanowią zagrożenie głównie w zachodniej Polsce. Ostrzeżenia I stopnia obowiązują w pasie od Świnoujścia i Koszalina, przez Wielkopolskę, po Dolny Śląsk – w tym m.in. w Poznaniu, Legnicy, Wrocławiu, Jeleniej Górze i Wałbrzychu. Warunki te sprzyjają powstawaniu gołoledzi, co tradycyjnie oznacza paraliż na drogach i chodnikach. IMGW zwraca również uwagę na silny wiatr. Alerty wydane na czwartkowy poranek obejmują województwo zachodniopomorskie, północ Pomorza oraz południe Śląska, Małopolski i Podkarpacia. Porywy wiatru mogą osiągać od 70 do nawet 85 km/h. W zależności od regionu ostrzeżenia zaczną obowiązywać od godz. 8 lub 10 i potrwają do piątku.

Już od środowego wieczora w zachodniej części kraju obowiązują ostrzeżenia przed marznącymi opadami. Dotyczą one województw zachodniopomorskiego, lubuskiego, dolnośląskiego oraz części wielkopolskiego i opolskiego. W niektórych miejscach alerty wygasną dopiero w czwartek rano. Na północnym wschodzie sytuację komplikuje silny mróz. W województwie podlaskim oraz w części warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego temperatura w nocy ze środy na czwartek może spaść nawet do minus 17 stopni Celsjusza. Dodatkowo w tych regionach, a także na północy Mazowsza i w rejonie Jeleniej Góry, Szklarskiej Poręby oraz Lubania, prognozowane są intensywne opady śniegu. Przyrost pokrywy śnieżnej może wynieść od 10 do 15 cm, a lokalnie na południowym zachodzie nawet do 20 cm.

Super Express Google News
Sonda
Wolisz zimę czy lato?
Quiz. Wiedza ogólna o świętach Bożego Narodzenia. Uzyskasz maksimum punktów?
Pytanie 1 z 10
Zaczynamy od rozgrzewki. Ile powinno być potraw na wigilijnym stole?
Zima w Krakowie
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

NOWY ROK
POGODA