Będzie kolejny paraliż drogowy? Koszmarna prognoza pogody

Zima w natarciu. 1 stycznia IMGW znów ostrzega przed śniegiem, marznącym deszczem i silnym wiatrem

Jeśli już martwisz się na myśl o powrocie z Sylwestra, to meteorolodzy nie mają niestety dobrych wieści. Nowy Rok przyniesie kolejne pogorszenie pogody. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał szereg ostrzeżeń I stopnia przed śniegiem, marznącymi opadami, zamieciami oraz silnym wiatrem. Alerty zaczną obowiązywać w czwartek, 1 stycznia, od godz. 7.30 i w wielu regionach utrzymają się do piątkowego poranka. Najpoważniejsza sytuacja prognozowana jest w północnej i wschodniej części kraju. Ostrzeżenia przed zamieciami śnieżnymi obejmują województwa warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, mazowieckie i łódzkie, a także południowe krańce Dolnego Śląska, Śląska, Małopolski i Podkarpacia. W tych regionach opady śniegu w połączeniu z silnym wiatrem mogą znacząco ograniczać widoczność i utrudniać ruch drogowy.

Uwaga na gołoledź, która wystąpi w zachodniej Polsce

Z kolei marznący deszcz i mżawka stanowią zagrożenie głównie w zachodniej Polsce. Ostrzeżenia I stopnia obowiązują w pasie od Świnoujścia i Koszalina, przez Wielkopolskę, po Dolny Śląsk – w tym m.in. w Poznaniu, Legnicy, Wrocławiu, Jeleniej Górze i Wałbrzychu. Warunki te sprzyjają powstawaniu gołoledzi, co tradycyjnie oznacza paraliż na drogach i chodnikach. IMGW zwraca również uwagę na silny wiatr. Alerty wydane na czwartkowy poranek obejmują województwo zachodniopomorskie, północ Pomorza oraz południe Śląska, Małopolski i Podkarpacia. Porywy wiatru mogą osiągać od 70 do nawet 85 km/h. W zależności od regionu ostrzeżenia zaczną obowiązywać od godz. 8 lub 10 i potrwają do piątku.

Już od środowego wieczora w zachodniej części kraju obowiązują ostrzeżenia przed marznącymi opadami. Dotyczą one województw zachodniopomorskiego, lubuskiego, dolnośląskiego oraz części wielkopolskiego i opolskiego. W niektórych miejscach alerty wygasną dopiero w czwartek rano. Na północnym wschodzie sytuację komplikuje silny mróz. W województwie podlaskim oraz w części warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego temperatura w nocy ze środy na czwartek może spaść nawet do minus 17 stopni Celsjusza. Dodatkowo w tych regionach, a także na północy Mazowsza i w rejonie Jeleniej Góry, Szklarskiej Poręby oraz Lubania, prognozowane są intensywne opady śniegu. Przyrost pokrywy śnieżnej może wynieść od 10 do 15 cm, a lokalnie na południowym zachodzie nawet do 20 cm.

