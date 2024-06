Salma Hayek pokazała swoje stare zdjęcie! Można przeżyć prawdziwy szok

Nauczycielka zmuszała do seksu 10-latka! 61-latka idzie do więzienia

Salma Hayek ma 57 lat i pokazała zdjęcie z 1999 roku Można być mocno zdziwionym

Choć lata lecą, Salma Hayek (57 l.) nadal jest jedną z najseksowniejszych aktorek na świecie. Do meksykańskiej seksbomby wzdychają kolejne pokolenia mężczyzn, a ona dobrze wie, jak podgrzać wokół siebie atmosferę. Teraz aktorka przeszła samą siebie. Gwiazda pokazała na swoim koncie na Instagramie dwa zdjęcia przedstawiające ją samą w kostiumie kąpielowym. Jedno zrobiono w 1999 roku do kampanii reklamowej H&M, a drugie ponad dwie dekady później dla L'Officiel. Na każdej fotografii aktorka układa się przed obiektywem dokładnie tak samo. "Niektóre pozy nigdy się nie starzeją" - napisała Salma Hayek. Najwyraźniej ona również nie starzeje się ani odrobinę!

Kim jest Salma Hayek? Kariera, główne role, mąż i córka

Salma Hayek najpierw zdobyła sławę w rodzinnym Meksyku. Zapewniła jej to rola Teresy w telenoweli "Teresa" z 1990 roku. Grała też wówczas w teatrze. Rok później wyjechała do Hollywood, gdzie zapisała się do szkoły aktorskiej. Stała się znana po tym, jak w 1995 roku zagrała Carolinę w filmie "Desperado" z Antonio Banderasem. Największą sławę przyniosła jej tytułowa rola w filmie o Fridzie Kahlo, widzieliśmy ją także w "Bardzo dzikim zachodzie", drugiej części "Desperado" i w "Domu Gucci". Od 2007 roku jest żoną miliardera Francois-Henri Pinaulta, mają 16-letnią córkę Valentinę.