Salma Hayek ma 57 lat i wygląda coraz młodziej! To zdjęcie z wakacji w raju może zaszokować

Salma Hayek ma sposób na zimę! Tak 57-latka rozgrzała fanów. Gorące zdjęcie!

Jak to możliwe? Salma Hayek (57 l.) ma już niemal 60 lat, a wygląda nieustająco na dwudziestolatkę. Boska aktorka uwielbia relaksować się nad oceanem w skąpym stroju i trudno, by zachowywała takie niezwykłe widoki tylko dla siebie. Dlatego gwiazda "Fridy" raz po raz raczy fanów na Instagramie seksownymi fotkami, a oni rozpływają się w zachwytach. Teraz Salma Hayek znowu to zrobiła! Postanowiła zapewnić wszystkim rozgrzewkę na zimę. Gorąca gwiazda wskoczyła w kolorowe bikini i wypoczywa w ciepłych krajach. Żona sławnego miliardera znów zachwyciła wszystkich swoją ponętną sylwetką. "Zawsze będziesz moją wymarzoną dziewczyną", "Co za piękność!" - piszą wielbiciele gwiazdy w komentarzach na Instagramie. Dobrze wygląda? Zobacz sam!

Kim jest Salma Hayek? Kariera, główne role, mąż i córka

Salma Hayek najpierw zdobyła sławę w rodzinnym Meksyku. Zapewniła jej to rola Teresy w telenoweli "Teresa" z 1990 roku. Grała też wówczas w teatrze. Rok później wyjechała do Hollywood, gdzie zapisała się do szkoły aktorskiej. Stała się znana po tym, jak w 1995 roku zagrała Carolinę w filmie "Desperado" z Antonio Banderasem. Największą sławę przyniosła jej tytułowa rola w filmie o Fridzie Kahlo, widzieliśmy ją także w "Bardzo dzikim zachodzie", drugiej części "Desperado" i w "Domu Gucci". Od 2007 roku jest żoną miliardera Francois-Henri Pinaulta, mają 16-letnią córkę Valentinę.

