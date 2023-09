Salma Hayek kończy 57 lat! Najnowsze zdjęcie jest jej najgorętszym

Kto by się spodziewał?!

Salma Hayek obchodzi 57. urodziny! Gwiazda zachwyca formą, jej boskie kształty niemal wylewają się z czerwonego kostiumu!

Salma Hayek (57 l.) mimo upływu lat zdumiewa niesłabnącą formą i zachwyca urodą. Gwiazda raz po raz raczy swoich fanów gorącymi fotkami na Instagramie. Wielu z nich nie zdaje sobie sprawy z tego, że ta ponętna gwiazda ma już niemal... sześćdziesiąt lat. Choć aż trudno w to uwierzyć, w ostatnich dniach Salma Hayek skończyła 57 lat. Z tej okazji sławna aktorka życzyła samej sobie na Instagramie wszystkiego najlepszego: "Jestem bardzo szczęśliwa, że żyję i jestem głęboko wdzięczna za wszystkie błogosławieństwa!!!! Moja ukochana rodzina, moi drodzy przyjaciele, moje zdrowie, moja praca, która pozwala mi działać, mój zespół, który daje mi siłę, moje relacje ze zwierzętami i przyrodą oraz miłość wszystkich moich lojalnych fanów. Wszystkiego najlepszego z okazji 57. urodzin dla mnie!!!" - napisała Salma. W dodatku postanowiła nie tylko sama sobie składać życzenia, ale i dawać prezenty, zamiast je dostawać. Aktorka doszła do wniosku, że najlepszym prezentem dla fanów będzie ona sama i pokazała swoje kolejne seksowne fotki w bikini. A właściwie nie tylko kolejne, a chyba najgorętsze z dotychczasowych. Musisz to zobaczyć!

Kim jest Salma Hayek? Kariera, główne role, mąż i córka

Salma Hayek najpierw zdobyła sławę w rodzinnym Meksyku. Zapewniła jej to rola Teresy w telenoweli "Teresa" z 1990 roku. Grała też wówczas w teatrze. Rok później wyjechała do Hollywood, gdzie zapisała się do szkoły aktorskiej. Stała się znana po tym, jak w 1995 roku zagrała Carolinę w filmie "Desperado" z Antonio Banderasem. Największą sławę przyniosła jej tytułowa rola w filmie o Fridzie Kahlo, widzieliśmy ją także w "Bardzo dzikim zachodzie", drugiej części "Desperado" i w "Domu Gucci". Od 2007 roku jest żoną miliardera Francois-Henri Pinaulta, mają 16-letnią córkę Valentinę.

Sonda Podoba ci się Salma Hayek? Tak Nie

Czy wiesz z jakiego kraju pochodzą ci wokaliści? Sprawdź się w naszym quizie! Pytanie 1 z 10 Skąd pochodzi zespół ABBA? z Norwegii ze Szwecji z Holandii Dalej