i Autor: Vianney Le Caer/Invision/AP; instagram/salmahayek

Bogini!

Tak 56-letnia Salma Hayek świętuje dzień bikini. Macha biustem do aparatu, fani wzruszeni

Wiedzieliście, że 5 lipca to Międzynarodowy Dzień Bikini? Doskonale wiedziała o tym Salma Hayek. 56-letnia gwiazda słynąca z tego, że wygląda na co najmniej 10 lat mniej, uczciła go w jedyny słuszny sposób. Aktorka pokazała się w wyjątkowo skąpym kostiumie, a jej fani oszaleli. "Chce mi się płakać, bogini!".