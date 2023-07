Medytacja zamiast botoksu?! Salma Hayek ujawnia swój sekret i baraszkuje z mężem!

Salma Hayek ujawnia szokującą prawdę o tym, jak dba o urodę. "Nigdy nie stosowałam botoksu, zastępuje mi go medytacja"

Salma Hayek (57 l.) to jedna z tych gwiazd, które prężnie dostosowują się do nowych czasów. Rozmiłowana w mediach społecznościowych gwiazda dobrze wie, że nic nie zapewnia takiej ilości lajków i followersów, jak seksowne zdjęcia w bikini. Fani nieodmiennie zachwycają się jej urodą i zastanawiają się, jak Salma Hayek zapewnia sobie wieczną młodość. Niejeden podejrzewał, że jako żona miliardera gwiazda ma dostęp do najlepszego botoksu i najprzedniejszych liftingów. Prawda okazała się jednak szokująca! W podcaście Kelly Ripy "Let's Talk Off Camera" aktorka wyznała, że nigdy nie stosowała botoksu i wystarczy jej... medytacja! "Tak naprawdę chodzi o poczucie energii. A ona rusza się i tańczy w tobie, rozmaite emocje i doznania..." - wieszczyła Salma. Jej najnowsze zdjęcia, na których w różowym kostiumie baraszkuje z mężem, dowodzą, że to wszystko naprawdę działa! Pozostaje zasiąść w kwiecie lotosu i po paru chwilach przejrzeć się w lustrze...

Kim jest Salma Hayek? Kariera, główne role, mąż i córka

Salma Hayek najpierw zdobyła sławę w rodzinnym Meksyku. Zapewniła jej to rola Teresy w telenoweli "Teresa" z 1990 roku. Grała też wówczas w teatrze. Rok później wyjechała do Hollywood, gdzie zapisała się do szkoły aktorskiej. Stała się znana po tym, jak w 1995 roku zagrała Carolinę w filmie "Desperado" z Antonio Banderasem. Największą sławę przyniosła jej tytułowa rola w filmie o Fridzie Kahlo, widzieliśmy ją także w "Bardzo dzikim zachodzie", drugiej części "Desperado" i w "Domu Gucci". Od 2007 roku jest żoną miliardera Francois-Henri Pinaulta, mają 16-letnią córkę Valentinę.

