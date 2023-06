Salma Hayek płynie ku wakacjom! Ciało 57-latki ucieka z bikini

Kim Kardashian zdradza swój ideał mężczyzny! To szok, co ją naprawdę podnieca

Salma Hayek to jedna z tych hollywoodzkich gwiazd, które w ogóle się nie starzeją. Chociaż gwiazda "Fridy" ma 57 lat, sylwetki mogłyby pozazdrościć jej trzykrotnie młodsze koleżanki z planu filmowego. Salma dobrze wie, jak rozpala wyobraźnię swoich fanów i nie szczędzi im gorących fotek na Instagramie. A teraz pokazała zdjęcia, które dowodzą, że gorące lato nadchodzi wielkimi krokami! Boska Salma Hayek już wskoczyła w skąpe bikini i płynie prosto ku wakacjom. Żona miliardera wije sie w kostiumie na jachcie, a fanom aż dech zapiera z wrażenia... "Niektórzy ludzie nie lubią szarych dni, ale ja uważam, że każdy dzień jest skarbem. Celebrujcie swój tydzień bez względu na to, co przyniesie" - napisała na Instagramie Salma.

Kim jest Salma Hayek? Kariera, główne role, mąż i córka

Salma Hayek najpierw zdobyła sławę w rodzinnym Meksyku. Zapewniła jej to rola Teresy w telenoweli "Teresa" z 1990 roku. Grała też wówczas w teatrze. Rok później wyjechała do Hollywood, gdzie zapisała się do szkoły aktorskiej. Stała się znana po tym, jak w 1995 roku zagrała Carolinę w filmie "Desperado" z Antonio Banderasem. Największą sławę przyniosła jej tytułowa rola w filmie o Fridzie Kahlo, widzieliśmy ją także w "Bardzo dzikim zachodzie", drugiej części "Desperado" i w "Domu Gucci". Od 2007 roku jest żoną miliardera Francois-Henri Pinaulta, mają 16-letnią córkę Valentinę.

