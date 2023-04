57-letnia Salma Hayek rozgrzewa ocean na wiosnę! Gorąca jak nigdy dotąd

Salma Hayek ma 57 lat o szokuje ponętną sylwetką! Rozgrzała cały ocean za jednym zamachem!

Salma Hayek (57 l.) już przed laty zdobyła sławę w Hollywood i zyskała status symbolu seksu. Jej uroda jest nieprzemijająca! Fani meksykańskiej gwiazdy nie mogą wyjść z podziwu, patrząc na jej kolejne fotki z wiecznych chyba wakacji. Każde kolejne zdjęcie Salmy Hayek jest jeszcze bardziej seksowne od poprzedniego. Teraz aktorka przeszła już doprawdy samą siebie. Co to były za widoki! Boska Salma Hayek odziana w żółte bikini wskoczyła do oceanu prosto z jachtu i od razu woda stała się ciepła - w sam raz na wiosnę! "Za każdym razem, gdy potrzebują odnowy, wskakuję do oceanu" - wyznaje ponętna Salma. A fani szaleją! "Una sirena"! - pisze jeden z nich, drugi zaś przekonuje, że J.Lo nie umywa się do boskiej Hayek.

Kim jest Salma Hayek? Kariera, główne role, mąż i córka

Salma Hayek najpierw zdobyła sławę w rodzinnym Meksyku. Zapewniła jej to rola Teresy w telenoweli "Teresa" z 1990 roku. Grała też wówczas w teatrze. Rok później wyjechała do Hollywood, gdzie zapisała się do szkoły aktorskiej. Stała się znana po tym, jak w 1995 roku zagrała Carolinę w filmie "Desperado" z Antonio Banderasem. Największą sławę przyniosła jej tytułowa rola w filmie o Fridzie Kahlo, widzieliśmy ją także w "Bardzo dzikim zachodzie", drugiej części "Desperado" i w "Domu Gucci". Od 2007 roku jest żoną miliardera Francois-Henri Pinaulta, mają 16-letnią córkę Valentinę.

