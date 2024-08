i Autor: X

Tragedia podczas pokazu

Samolot runął prosto do morza! Wideo trafiło do sieci

W sieci pojawiło się nagranie pokazujące katastrofę lotniczą, do której doszło podczas pokazów we Francji! Zabytkowy samolot Fouga Magister z lat pięćdziesiątych na oczach przerażonych widzów runął do Morza Śródziemnego w pobliżu Lavandou w piątek, 16 sierpnia. Pilot początkowo był zaginiony, potem podano nowy komunikat.