Samoloty Putina nad Bałtykiem. "Strzelały z broni pokładowej"

Putin boi się, że go... wykastrują! Generał ujawnia szokujące lęki dyktatora

Rosjanie przeprowadzają ćwiczenia bojowe nad Bałtykiem w rejonie Królewca. Będzie też całodobowa służba Su-27

Nad Bałtykiem pojawiły się rosyjskie samoloty wojskowe. Jak potwierdziło ministerstwo obrony Rosji, myśliwce odbyły ćwiczenia taktyczne. "Załogi Su-27 Floty Bałtyckiej strzelały z broni pokładowej do pocisków manewrujących i pozorowanych samolotów wroga" - poinformowało ministerstwo obrony. Jak dodali jego przedstawiciele, celem ćwiczeń jest sprawdzenie gotowości załóg lotniczych do wykonywania zadań bojowych. Jednak według Reutersa nie są to tylko jednorazowe ćwiczenia, a załogi Su-27 mają pełnić w rejonie Królewca całodobową służbę bojową.

Incydent z udziałem brytyjskich i rosyjskich samolotów nad Morzem Czarnym

Tymczasem do niepokojących incydentów lotniczych doszło niedawno nad Morzem Czarnym. Poinformowała o nich Rosja za pośrednictwem mediów społecznościowych ministerstwa obrony. Według tych relacji rosyjskie myśliwce próbowały przechwycić brytyjskie samoloty wojskowe nad Morzem Czarnym po tym, jak maszyny bojowe Typhoon, którym towarzyszył samolot rozpoznawczy RC-135, zbliżyły się do rosyjskiej granicy. Brytyjskie samoloty „zawróciły i oddaliły się od rosyjskiej granicy” po tych wydarzeniach.

Sonda Czy Ukraińcy wyprą Rosjan z Krymu? TAK NIE NIE WIEM

In the Kaliningrad region the scheduled flight-tactical exercise involving more than 100 servicemen and more than 10 Su-27 fighters of the fighter aviation regiment of the Baltic Fleet naval aviation unit has started.https://t.co/u0XVuTSZkB pic.twitter.com/HPPS8IF2in— Massimo Frantarelli (@MrFrantarelli) June 27, 2023

Two Russian Su-27 fighters tried to harass British Air Force RC-135 reconnaissance aircraft escorted by two Eurofighter Typhoons over the Black Sea earlier today. pic.twitter.com/M77pNstkjh— Igor Sushko (@igorsushko) June 27, 2023

QUIZ geograficzny. Europa nie ma przed Tobą tajemnic? Ten test da odpowiedź Pytanie 1 z 12 1. Ile jest państw na mapie politycznej Europy? 44 46 48 Dalej