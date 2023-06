W drodze do Królewca

To już już koniec Kaliningradu i obwodu kaliningradzkiego. Gdzie teraz dojedziemy?

Do Królewca, a nie Kaliningradu udadzą się wszystkie osoby podróżujące z Polski do Rosji. Nie będą one już przekraczać granic obwody kaliningradzkiego, tylko właśnie królewieckiego. To efekt decyzji GDKiA, która postanowiła wcielić w życie uchwałę Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Rozpoczęła się wymiana znaków drogowych.