Sędzia szokuje seksownymi zdjęciami! Nie zamierza przestać. Wyleci z pracy?!

Ten skandal nie ma końca! Sędzia Vivian Polania (34 l.) z Kolumbii dopiero co została zawieszona na trzy miesiące po tym, jak wydawała wyroki w bieliźnie, ale wszystko wskazuje na to, że nie zamierza przestać pozować do śmiałych zdjęć. Instagramowe konto 34-latki jest nieustająco aktywne. Zobacz, co można tam znaleźć!