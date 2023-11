Nauczycielka angielskiego kręciła domowe porno i uwodziła koleżanki ze szkoły! 28-latka wyleciała z pracy po orgii

Nikt nie spodziewał się, że z powodu tej niepozornej nauczycielki angielskiego wybuchnie seks skandal i o szkole średniej St Clair w stanie Missouri usłyszy cały ziemski glob. Ale stało się! Główną bohaterką afery jest Brianna Coppage (28 l.). Kiedy grzecznych sweterkach i w okularach prowadziła lekcje angielskiego, nikt nie spodziewał się, co ta kobieta robi w czasie wolnym. Tymczasem 28-latka po powrocie do domu zrzucała nobliwe ciuszki i kręciła domowe porno! Nie poprzestawała na wrzucaniu do sieci śmiałych fotek. W internecie znalazły się całe filmy z udziałem pani Coppage i przeznaczone zdecydowanie dla dorosłych. Jak pisze "Daily Star", czarę goryczy przelał film, na którym pani od angielskiego baraszkuje z czterema mężczyznami i trzema kobietami. Gdy dyrekcja dostała donos o tym wideo, seks nauczycielka straciła pracę.

Nauczycielka uwiodła koleżankę z pokoju nauczycielskiego. Opowiedziała o wszystkim w wywiadzie

Potem okazało się, że to wierzchołek góry lodowej! Brianna Coppage udzieliła wywiadu, którego fragmenty zamieściła nawet na swoim Instagramie. W jednym z odcinków podcastu Plugtalk, w którym gospodarze przeprowadzają wywiady z gwiazdami filmów dla dorosłych, 28-latkę spytano o to, czy kiedykolwiek uprawiała seks z jakimś nauczycielem ze swojej szkoły. „Tak. Spotkałyśmy się już dwa razy, ona jest jedną z moich najlepszych przyjaciółek” - wypaliła Brianna Coppage. Jak dodaje, nie ma pretensji do dyrekcji o to, że straciła pracę. „Nie chcę, żeby w szkole nadal panował hejt. Chciałabym, żeby nauka uczniów mogła wrócić do normalności, zasługują na wspaniały rok” - mówi niegdysiejsza pani od angielskiego.

