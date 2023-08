i Autor: Shutterstock

Co za koszmar!

Ser zmiażdżył króla serów! 16 tysięcy porcji zabiło biznesmena

Horror we włoskiej fabryce serów! Doszło tam do niewiarygodnego wypadku, w wyniku którego zginął szef przedsiębiorstwa. Giacomo Chiapparini (+74 l.) chciał osobiście doglądać maszyn w wielkim magazynie pełnym ciężkich kul sera Grana Padano i źle się to dla niego skończyło. W pewnym momencie ser runął prosto na swego wytwórcę...