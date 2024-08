Sharon Stone z podbitym okiem! Tajemnicze zdjęcie wielkiej gwiazdy

To on zabił trójkę dzieci na zajęciach jogi! Sędzia pozwolił na ujawnienie wizerunku 17-latka

Sharon Stone zaszokowała fanów, pokazując swoje zdjęcie z podbitym okiem. Nie wiadomo, co stało się sławnej aktorce

Chociaż lata mijają, czas nie ima się pięknej Sharon Stone (66 l.). Aktorka skończyła już 66 lat, ale nadal ma doskonałą sylwetkę, której mogłyby pozazdrościć trzykrotnie młodsze koleżanki z Hollywood. Raz na jakiś czas Sharon Stone raczy swoich fanów zdjęciami w kostiumie kąpielowym, sprawiając, że wszyscy rozpływają się w zachwytach. Teraz przeszła samą siebie! Gwiazda "Nagiego instynktu" pokazała na swoim koncie na Instagramie zdjęcie, na którym jest co prawda ubrana od stóp do głów, ale jeden szczegół przykuł uwagę obserwatorów bardziej, niż jakiekolwiek fotki w bikini. Sharon Stone na zdjęciu, które wrzuciła na Instagrama ma ewidentnie... podbite oko. Co się stało?! Tego gwiazda nie zdradziła, ale komentarze świadczą o tym, że nie traci dobrego humoru. Nowy film? Dziwna przygoda? Niektórzy już wymyślili teorie spiskowe!

"Ta podróż była ciężka, ale ja jestem twardsza". Szalone teorie już się pojawiły

"Ta podróż była ciężka, ale ja jestem twardsza" - podpisała Sharon Stone tajemnicze zdjęcie z podbitym okiem wykonane w tureckim hotelu, dodając "szaloną" i wesołą emotikonkę. "OMG!!!! Mam nadzieję, że masz świetną historię do opowiedzenia czujesz się lepiej… masz świetne zdjęcie portretowe" - napisała jedna z fanek. "Nadal wyglądasz świetnie z podbitym okiem" - pociesza inna. Są i tacy, którzy uważają, że Sharon Stone sama dała się pobić i że była to jakaś inicjacja w tajnym stowarzyszeniu. "To ich inicjacja, są z tego bardzo dumni i muszą to pokazać wszystkim" - pisze zwolennik tej teorii. "Klub podbitego oka" to jedna ze spiskowych teorii dziejów rozprzestrzeniających się w sieci. Głosi ona, że sławni i bogaci mają podbite oko, kiedy przechodzą kolejne etapy wtajemniczenia w jakichś mrocznych organizacjach. Oby w przypadku Sharon Stone chodziło po prostu o charakteryzację do nowego filmu!

