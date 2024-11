i Autor: Aaron Chown/Pool via AP; BENJAMIN CREMEL/AFP/East News

Rodzina królewska

Siedziba Kate i Williama została zamknięta! "Zagrożenie życia i zdrowia"

Nie da się wejść do ogrodów Kensington Palace ani do pałacowych wnętrz! Dawna siedziba księżnej Kate i księcia Williama została tymczasowo zamknięta, a w mediach społecznościowych brytyjskiej rodziny królewskiej pojawił się specjalny komunikat. Podobno chodzi o poważne zagrożenie! Co się wydarzyło? Już wszystko jest jasne!