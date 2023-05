Skandal na chrześcijańskim festiwalu! Organizator rozbierał i masował chłopców

Chodził z Putinem na tańce, zbudował mu pałac, by łowić z nim ryby. Teraz można tam wejść [NAGRANIE]

Założyciel chrześcijańskiej organizacji zawieszony! Oskarżenia o "niewłaściwe masaże" i dziwne zapasy z nastolatkami

Założył organizację religijną Soul Survivor, czyli "Ocalona Dusza", ze sceny głosił płomienne mowy, organizował religijne festiwale biwakowe dla młodzieży. Mike Pilavachi (65 l.) dostał nawet specjalną nagrodę za swoją działalność od arcybiskupa Canterbury, przełożonego kościoła anglikańskiego. Czy tak naprawdę szukał nie zbawienia dla dusz, a towarzystwa młodych chłopaków?! To ma wyjaśnić śledztwo, które ruszyło w brytyjskim odłamie chrześcijaństwa. Jak pisze "Daily Mail", Mike Pilavachi został zawieszony w prawach członka Soul Survivor, choć sam tę organizację założył. A jej członkowie donoszą na 65-letniego guru... Co powiedzieli? Po pierwsze, według tych oskarżeń Mike Pilavachi miał uwielbiać dziwne zapasy z nastolatkami.

"Musiało to wyglądać dziwnie, 45-letni, dobrze zbudowany mężczyzna siłujący się na podłodze z 16-letnim chłopcem"

Tak mówił o tym brytyjskim dziennikarzom David Gate, był członek organizacji Soul Survivor: "Czasami mocowałem się z nim przed imprezami, czasem za kulisami, ale zawsze w pełnym ubraniu w towarzystwie innych. Często to robił z młodymi mężczyznami. To był znak, że cię lubił — byłeś jednym z „chłopców Mike'a”. Wydawało się, że zawsze jest faworyt – zazwyczaj wysportowani, zawsze nastolatkowie lub młodzi mężczyźni – nie starsi niż 23 lata. Gdy wygrywał – a często był o wiele większy od nas – miał zwyczaj siadać na tobie. Patrząc wstecz, musiało to wyglądać dziwnie, 45-letni, dobrze zbudowany mężczyzna siłujący się na podłodze z 16-letnim chłopcem". Mike Pilavachi lubił też zapraszać wspomnianych "faworytów" na masaże, podczas których namaszczał ich olejkami i masował im całe ciało w samej bieliźnie... Śledztwo trwa.

