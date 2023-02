Sławny Youtuber zamordowany?! Uczył, jak powiększać penisa

"Putin szykuje się do większej wojny". Niepokojące słowa szefa NATO

Twierdził, że poznał sekret powiększania penisa i publikował o tym filmy na YouTube. Laith Abdallah Algaz (+34 l.), znany w internecie jako Leo Rex, przyciągał przed telefony i komputery setki tysięcy mężczyzn żądnych przemiany swej męskości. Dlaczego 34-latek tworzący kanał "Leo and Longevity" zginął tajemniczą śmiercią? odpowiedzi na to pytanie szuka teraz policja z Tajlandii. Rodzina Leo Rexa wezwała funkcjonariuszy, kiedy Amerykanin przestał odpowiadać na telefony. Policjanci wkroczyli do mieszkania, które 34-latek zajmował w mieście Pattaya. Tam zastali makabryczny widok. Laith Abdallah Algaz leżał martwy na podłodze. Był nagi od pasa w dół i krwawił z ust i nosa.

Mieszkanie znanego YouTubera splądrowane. Leo Rex leżał martwy na podłodze

Mieszkanie było całe splądrowane. Wyglądało dokładnie tak, jakby ktoś w popłochu szukał czegoś po wszystkich szufladach i szafkach. Policja znalazła tam liczne leki - nasenne, antydepresyjne, uspokajające, a także marihuanę, którą Leo Rex lubił palić, siedząc przed komputerem. Teraz funkcjonariusze badają przyczyny śmierci gwiazdora YouTube i oczywiście nie wykluczają, że przyczyniły się do niej jakieś osoby trzecie. Możliwe też jednak, że YouTuber przedawkował jakieś środki, a jakaś osoba będąca z nim być może w apartamencie skorzystała z okazji, okradła mieszkanie i uciekła.

