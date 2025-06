Sławosz Uznański-Wiśniewski w kosmosie. Tak wygląda trening astronauty przed wylotem. Ciężkie przygotowania przed startem

Sławosz Uznański-Wiśniewski poleciał w kosmos

Polski astronauta Sławosz Uznański-Wiśniewski wygłosił symboliczne przemówienie tuż po osiągnięciu orbity na pokładzie kapsuły Dragon. To pierwszy taki moment w historii polskiej obecności w kosmosie od czasu misji Mirosława Hermaszewskiego. Kapsuła zmierza w stronę Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, gdzie dotrze w czwartek.

— Dziś robimy ogromny krok w stronę przyszłości technologicznej Polski. Polski opartej na nauce, wiedzy i wizji. Niech ta misja będzie początkiem epoki, w której nasza odwaga i nieustępliwość kształtują nowoczesną Polskę — mówił Uznański-Wiśniewski w emocjonalnym wystąpieniu z pokładu statku kosmicznego.

Astronauta zwrócił się bezpośrednio do rodaków, podkreślając symboliczne znaczenie tej misji i swoją rolę jako reprezentanta całego narodu:

— Drogie Polki i Polacy, zabieram dziś z Ziemi cząstkę każdego z was, waszej siły, waszej nadziei, waszego zaufania. W kosmosie nie jestem sam, reprezentuję nas wszystkich. Z całego serca dziękuję wam za zaufanie. Kosmos dla wszystkich. Space for everyone – dodał.

Wiele osób może zastanawiać się, jak dokładnie wygląda trening astronautów przed lotem w kosmos. Nie jest łatwo i konieczne jest bardzo dokładne i intensywne przygotowanie fizyczne przed kosmiczną misją.

Wideo z przygotowań jednego z Amerykanów Mike'a Hopkinsa pojawiło się na YouTube NASA. Wśród ćwiczeń są m.in. podciągania na drążku, martwy ciąg, wyciskanie na ławce, pionowe pompki, kettleball Jefferson curl i wiele innych. Tysiące godzin przygotowań i setki godzin na siłowni mają przygotować astronautów do wymagającego lotu.

