Słowa matki łamią serce! Maria zginęła podczas skoku na bungee, bo nie przypięto jej liny

Matka 21-latki, która zginęła podczas skoku na bungee z powodu braku liny, żegna córkę poruszającym filmem

Jak mogło dojść do tej kompletnie absurdalnej tragedii?! To pytanie zadaje sobie teraz cały świat. 13 czerwca na Moście Szkieletów w brazylijskim mieście Limeira pojawiła się 21-letnia Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, która chciała spróbować skoku na bungee. Choć trudno w to uwierzyć, pracownicy firmy organizującej ekstremalną atrakcję zapomnieli przypiąć klientki do liny. Na filmie, który trafił do mediów społecznościowych, widać chwilę tragedii. Jeden pracownik trzyma 21-latkę za nogi, drugi za tułów. Chwilę później kobieta zostaje wyrzucona za barierę. Dopiero wtedy świadkowie zaczynają krzyczeć, że nie ma liny. Maria nie miała żadnych szans. Zginęła po upadku z 40 metrów. Policja zatrzymała sześć osób, trzech mężczyzn pozostaje w areszcie. Wyszło na jaw między innymi to, że firma nie miała wymaganych zezwoleń na taką działalność, ale cieszyła się dużą popularnością. W dniu, w którym doszło do tragedii, przed Marią skoczyło z mostu 40 osób. Im nikt nie zapomniał przypiąć liny. Trafiło na Marię.

"Jak bardzo boli mnie Twoje odejście. Kocham Cię wiecznie, moja księżniczko"

Tymczasem znajomi i rodzina 21-latki są zrozpaczeni i nadal nie mogą uwierzyć w to, co się stało. Kobieta miała przed sobą całe życie, a zginęła z powodu czyjegoś skrajnego niedbalstwa. Teraz głos zabrała załamana matka Marii. Pożegnała córkę poruszającym filmem w internecie. Valdenia Rodrigues na nagraniu mówi: „Moja kochana córko, tylko dziś chciałam Cię przytulić ponad tysiąc razy. Jak bardzo boli mnie Twoje odejście. Kocham Cię wiecznie, moja księżniczko. I bardzo Ci dziękuję, że byłaś częścią mojego życia przez te 21 lat. Jakim zaszczytem było usłyszeć, jak nazywasz mnie mamą. Boże, dziękuję Ci za ten przywilej”.

Sonda Czy zdecydowałeś się na skok na bungee? Tak, uwielbiam czuć tę adrenalinę! Jeszcze nie, ale rozważam to... Nigdy w życiu!

TRAGÉDIA | Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, de 21 anos, caiu de uma altura de 40 metros no interior de São Paulo. Três instrutores foram presos. Caso está em investigação.📲 Saiba mais em https://t.co/2GEaFNjUFR pic.twitter.com/Ln22cTWfBb— Estadão 🗞️ (@Estadao) June 15, 2026

🇧🇷 Tragedy in Brazil. Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, just 21, died after being thrown from the "Skeleton Bridge" in Limeira for what she thought was a bungee jump.The cord was NEVER attached.Six people have reportedly been detained by police. Heartbreaking.…— Mario Nawfal (@MarioNawfal) June 13, 2026