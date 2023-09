Aktor oskarżony o pięć gwałtów. 16-latkę po wszystkim odwiózł samochodem znanej stacji do babci?

Nie uwierzysz, co Putin pokazał Kim Dzong Unowi! Wielki mors zrobił to na jego oczach

W Wielkiej Brytanii wybuchła prawdziwa bomba. Na pierwszych stronach gazet ukazały się wstrząsające artykuły na temat przestępstw seksualnych, jakich miał się dopuszczać niezwykle popularny tam aktor, komik i osobowość telewizyjna, związana przede wszystkim ze stacją BBC, Russell Brand. Poprzedził je dokument, wyemitowany przez Channel 4, którego dziennikarze wraz z kolegami z "Sunday Times" i "The Times" od 2019 roku zbierali przeciwko gwiazdorowi dowody.

Swoje materiały wypuścili w miniony weekend i od razu zostali zasypani zgłoszeniami od kolejnych domniemanych ofiar mężczyzny. "Źródła poinformowały także reporterów, że pracownicy BBC co najmniej trzy razy ostrzegali szefów o zachowaniu Branda w pracy. Zarzuty obejmowały obnażenie się w kontaktach z pracownicą i uprawianie seksu z gośćmi w swoich audycjach radiowych" - czytamy w "The Sun".

Russell Brand: zgwałcił 16-latkę, potem odwiózł ją autem BBC do babci?

Oficjalnie pięć kobiet oskarżyło Branda, byłego męża znanej piosenkarki Katy Perry, o gwałt. Ich relacje są wstrząsające. Jedna z kobiet twierdzi, że w 2013 roku padła ofiarą napaści w domu Branda, po tym, jak poznali się na spotkaniu Anonimowych Alkoholików. Kolejna, o imieniu Nadia, twierdzi, że ​​komik zgwałcił ją przy ścianie w swoim domu w Los Angeles. To ona była pierwszą, która oficjalnie to zgłosiła. Jak twierdzi, nie mogła dłużej znieść oglądania go na scenach i tego, jak kreował się na idola młodych ludzi. "Mam dość patrzenia, jak mężczyznom uchodzi to na sucho" - powiedziała.

Aktor oskarżony o gwałty. Całował się z Meghan Markle?

Trzecia z kobiet zeznała, że gdy miała 16 lat zmusił ją do seksu oralnego, i że aby przestał, musiała uderzyć go pięścią w brzuch. W dodatku we wszystkim swój udział miało mieć BBC. "Kierowca BBC odwiózł mnie z domu Russella do mojej babci". "Czwarta oskarżyła go o napaść na tle seksualnym oraz znęcanie się emocjonalne i fizyczne, a piąta, Jordan Martin, twierdzi, że poddawał ją przemocy emocjonalnej i seksualnej. Przytoczyła historię, jak zmusił ją do mycia zębów tak długo, aż zaczęły jej krwawić dziąsła. O tym, czego dopuszcza się komik mówiono ponoć od lat, nikt jednak niczego z tym nie zrobił. W jednym z wywiadów piosenkarka Dannii Minogue stwierdziła, że ​​Brand "nie przyjąłby odmowy" i że jest "podłym drapieżnikiem". Z kolei Brand chwalił się między innymi, że całował się z Meghan Markle, żoną księcia Harry'ego.

Russell Brand: "Byłem rozwiązły, ale zawsze za zgodą"

Sam oskarżany twierdzi, że do niczego, o czym mowa nie doszło. Przyznaje jednak, że był "rozwiązły". "Zarzuty te dotyczą czasu, kiedy pracowałem w mainstreamie – kiedy byłem cały czas w gazetach, kiedy grałem w filmach i jak pisałem obszernie w swoich książkach, byłem bardzo, bardzo rozwiązły. Jednak związki, jakie utrzymywałem, były absolutnie zawsze oparte na obopólnej zgodzie" - brzmi fragment jego oświadczenia.

More women accuse Russell Brand as BBC and Channel 4 face urgent questions https://t.co/ahSwO4BTKG pic.twitter.com/71C3qUunBP— The Sun (@TheSun) September 18, 2023

