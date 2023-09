Meghan zostawiła dzieci, by pilnować męża? Harry przyłapany z piękną modelką!

O tym, że Harry i Meghan przeżywają kryzys plotkuje się od dawna. Każde z nich coraz częściej jest widywane osobno. Harry, aby pobyć bez rodziny, ucieka do luksusowej kryjówki w Hollywood, Meghan z kolei sama chodzi w miasto. Kilka tygodni temu pisaliśmy, że podobno książę nocami wypłakuje się do słuchawki swojej bratowej, księżnej Kate, a także, że szuka towarzystwa innych kobiet. Jak donoszą plotkarskie portale z Wielkiej Brytanii - ostatnio je znalazł.

Książę Harry przyłapany z pięknością. Do akcji wkroczyła Meghan

Harry gości właśnie w Dusseldorfie na wydarzeniu o nazwie Invictus Games, czyli igrzyskach dla niepełnosprawnych weteranów. I właśnie tam został przyłapany na trybunie z przepiękną kobietą. Jest nią była modelka, a także dawna menadżerka fundacji rodziny królewskiej, niejaka Beth Herlihy. Nie minęło wiele czasu, jak do Niemiec przybyła Meghan Markle, a brytyjskie portale plotkarskie zachodzą w głowę, czy zostawiła 2-letnią Lilibet i 4-letniego Archiego w domu, w Kalifornii i dołączyła do męża po to, by mieć go na oku i pilnować, by nic głupiego nie przyszło mu do głowy.

Meghan i Harry - historia miłości

Harry, syn króla Karola III i brat księcia Williama, związał się z amerykańską aktorką, Meghan Markle po tym, jak w lipcu 2016 roku zostali umówieni na randkę w ciemno. Początkowo ukrywali swój związek, gdy jednak wyszedł na jaw, Harry szybko się oświadczył. Zakochani wzięli ślub 19 maja 2018 na zamku w Windsorze. Mają dwójkę dzieci.

Prince Harry and Meghan Markle's 'programme co-ordinator' Beth Herlihy went on to work for the royals after starring in Hollyoakshttps://t.co/q6Fui7Sozx— The Daily Record (@Daily_Record) September 12, 2023

