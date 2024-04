Tragedia na planie "Rust"

Przypomnijmy: 21 października 2021 roku na planie westernu "Rust" doszło do tragedii. Alec Baldwin śmiertelnie postrzelił autorkę zdjęć Halynę Hutchins. Zranił reżysera filmu Joela Souzę. Wcześniej pierwszy asystent reżysera David Halls miał podać aktorowi rewolwer, mówiąc, że jest on "zimny", to znaczy bez ostrych naboi. Osobą odpowiedzialną za broń była Hannah Gutierrez-Reed. Zbrojmistrzyni nie była obecna na planie w czasie, gdy doszło do wypadku.

Pierwszy wyrok

7 marca ława przysięgłych sądu w Nowym Meksyku uznała Hannah Gutierrez-Reed winną nieumyślnego spowodowania śmierci Halyny Hutchins, czyli operatorki postrzelonej na planie filmu "Rust". Od tego czasu 26-latka przebywa w areszcie. Wyrok w jej sprawie zapadł ostatecznie w poniedziałek. Zbrojmistrzyni, która przygotowała broń, została uznana winną nieumyślnego spowodowania śmierci ofiary. - Samodzielnie zamieniłaś bezpieczną broń w śmiercionośną. Gdyby nie ty, pani Hutchins byłaby jeszcze przy życiu – powiedziała do oskarżonej sędzia Mary Marlowe Sommer. Kobieta została skazana na 18 miesięcy pozbawienia wolności.

Zobacz: 15-latek dźgnął nożem biskupa na ołtarzu! "Obcięli palce w ramach zemsty"

Zdaniem sędzi Gutierrez Reed nie wykazała żadnej skruchy przed wydaniem wyroku. Prokuratura w zarejestrowanych podczas pobytu w areszcie konwersacjach kobiety wskazała, że "nadal zaprzecza swojej odpowiedzialności i obwinia innych", "posuwa się nawet do obwiniania sanitariuszy, którzy próbowali uratować panią Hutchins". Rozmawiając z bliskimi, 26-latka miała też narzekać na "negatywny wpływ incydentu (na planie 'Rust') na jej życie i karierę modelki". Członków ławy przysięgłych sądu w Nowym Meksyku, którzy uznali ją winną nieumyślnego spowodowania śmierci, miała z kolei określać mianem "idiotów" i "dupków".

Obrońcy 26-latki przekonywali, że stała się ona jedynie kozłem ofiarnym. Zapowiadają odwołanie od wyroku.

Galeria poniżej: Alec Baldwin zastrzelił Ukrainkę. Pójdzie siedzieć? Został formalnie oskarżony

Hannah Gutierrez-Reed: Rust armourer sentenced to 18 months for Halyna Hutchins' death https://t.co/MDF8D1Lhtn— BBC News (World) (@BBCWorld) April 15, 2024

Co z Baldwinem?

W lipcu odbędzie się z kolei proces aktora Aleca Baldwina, który podczas zdjęć do "Rust" śmiertelnie postrzelił Halynę Hutchins. Aktor nie przyznaje się do winy.

Sprawdź: Piękna Rosjanka zginęła, robiąc sobie zdjęcie. Koszmarne nagranie trafiło do sieci

Jak zeznał, że to nie on pociągnął za spust, a broń wypaliła sama. To jednak nie zgadza się z nagraniami z planu filmowego i raportami sporządzonymi na przestrzeni ostatnich lat.

Sonda Czy Alec Baldwin powinien ponieść konsekwencje śmierci koleżanki z planu? Tak Nie Nie wiem/nie mam zdania