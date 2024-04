Piękna Rosjanka zginęła, robiąc sobie zdjęcie. Koszmarne nagranie trafiło do sieci

Wszedł do centrum handlowego i dźgał wielkim nożem. Szokujące tezy. "Skupiał się na kobietach"

Inessa Polenko prowadziła konto na Instagramie, na którym śledziło ją ponad 8 tys. osób. Rosjanka przybliżała tam kulisy swojego zawodu kosmetyczki. Publikowała relacje z zagranicznych podróży m.in. do Dubaju, Egiptu czy okupowanego przez Rosję Krymu. Tym razem kobieta postanowiła odwiedzić gruzińską Abchazję, gdzie mieści się wybrała punkt widokowy Gagry. Miejsce to przyciąga od lat turystów, którzy chcą podziwiać ogrom Morza Czarnego. 39-letnia Rosjanka chciała więc upamiętnić pobyt w tak malowniczej scenerii. Postanowiła, że zrobi sobie selfie, którym następnie podzieli się ze światem w swoich mediach społecznościowych. Niestety, chęć ta wpędziła ją do grobu!

Jak relacjonowali świadkowie tragicznego zdarzenia, kobieta wspięła się na barierkę i udała się szukać najlepszego kadru. Niestety, w pewnym momencie potknęła się i runęła w przepaść z 50-metrowego klifu. Przybyli na miejsce zdarzenia sanitariusze próbowali jeszcze ratować kobietę, jednak po jej przewiezieniu do szpitala lekarze stwierdzili zgon.

W sieci pojawiło się szybko drastyczne nagranie, na którym widać ciało 39-latki leżące na plaży. Dodatkowo inny film z kamery przemysłowej pokazuje chwilę upadku kobiety z platformy widokowej.

