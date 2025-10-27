Śmigłowiec i myśliwiec USA runęły do morza! Co z załogami?

Dwa amerykańskie statki powietrzne spadły do Morza Południowochińskiego. Załogi uratowane
Dwie katastrofy lotnicze wojskowych samolotów USA! Amerykańska marynarka wojenna poinformowała o dwóch incydentach lotniczych, które miały miejsce w niedzielę, 26 października w trakcie rutynowych ćwiczeń prowadzonych z pokładu lotniskowca USS Nimitz (CVN-68). W odstępie zaledwie pół godziny do morza spadły śmigłowiec MH-60R Sea Hawk i myśliwiec F/A-18F Super Hornet. Według oświadczenia Dowództwa Floty Pacyfiku (U.S. Pacific Fleet), wszyscy członkowie załóg zostali bezpiecznie ewakuowani.
Do morza spadły śmigłowiec MH-60R Sea Hawk i myśliwiec F/A-18F Super Hornet
Pierwszy incydent miał miejsce około 14:45 czasu lokalnego, gdy śmigłowiec MH-60R Sea Hawk wykonujący lot z pokładu USS Nimitz spadł do morza podczas ćwiczeń w rejonie Morza Południowochińskiego. Na pokładzie znajdowało się trzech członków załogi – wszyscy zostali uratowani przez jednostki ratownicze marynarki. Około pół godziny później, o 15:15, w tym samym rejonie myśliwiec pokładowy F/A-18F Super Hornet, należący do eskadry „Fighting Redcocks” również runął do morza. Obaj piloci zdążyli się katapultować i zostali szybko podjęci przez śmigłowiec ratunkowy.
Nie wiadomo jeszcze, czy wypadki były ze sobą powiązane. Śledztwo marynarki USA
Lotniskowiec USS Nimitz, z którego operowały oba statki powietrzne, to najstarszy czynny amerykański lotniskowiec o napędzie atomowym. Zwodowany w 1972 roku, służy w marynarce od ponad pół wieku. Obecnie okręt wykonuje ostatnie ćwiczenia i operacje przed planowanym wycofaniem ze służby w roku budżetowym 2026. Wciąż jednak pełni ważną rolę w demonstracji amerykańskiej obecności wojskowej w Azji, szczególnie w spornym regionie Morza Południowochińskiego. Marynarka nie podała jeszcze przyczyn obu zdarzeń, ale rozpoczęto wewnętrzne dochodzenie w celu ustalenia, czy istnieje związek między nimi. Na razie nie ma sygnałów, by którakolwiek z maszyn została zestrzelona ani by w incydentach brały udział siły obce. W komunikacie U.S. Pacific Fleet podkreślono: „Wszyscy członkowie załóg są bezpieczni i w stabilnym stanie. Przyczyny obu incydentów są obecnie badane.”