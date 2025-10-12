Śmigłowiec runął na popularną plażę! "Prosto na parking, są ranni"

Śmigłowiec runął na parking przy plaży w Kalifornii. Są ranni także wśród przypadkowych osób

Poważny wypadek śmigłowca w Stanach Zjednoczonych! W sobotnie popołudnie czasu lokalnego w kalifornijskim Huntington Beach helikopter spadł na parking przy plaży, raniąc pięć osób – poinformowały lokalne służby cytowane przez Fox News Digital. Do zdarzenia doszło około godziny 14:00 czasu lokalnego, w rejonie między Twin Dolphins Drive a Beach Boulevard. Na filmach udostępnionych w mediach społecznościowych widać, jak śmigłowiec nagle zaczyna obracać się wokół własnej osi, obniżając lot, a potem uderza w ziemię między budynkiem a rzędem palm. Według informacji przekazanych przez władze miasta, przelot maszyn był powiązany z wydarzeniem Cars ’N Copters on the Coast, które miało się odbyć w niedzielę w Huntington Beach.

"Coś odpadło i wtedy śmigłowiec zaczął gwałtownie obracać się w powietrzu"

Jak potwierdził rzecznik miejscowej straży pożarnej, na pokładzie znajdowały się dwie osoby, które udało się wydobyć żywe z wraku. Trzy kolejne osoby, przebywające w momencie katastrofy na ulicy, również odniosły obrażenia. Wszystkich pięć osób zostało przetransportowanych do pobliskiego szpitala. Na razie nie podano informacji o ich stanie zdrowia. Jednym ze świadków zdarzenia był mieszkaniec Huntington Beach, Tim Robinson, który nagrał moment katastrofy. "Na początku sądziłem, że to jakiś filmowy kaskaderski numer. Helikopter kręcił się kilka razy i nagle runął w dół. To było szaleństwo" – powiedział Robinson w rozmowie z Fox News Digital. Świadek dodał, że tuż przed utratą kontroli widział, jak z helikoptera odrywa się jakaś część. "Usłyszałem dźwięk przypominający uderzenie metalu, coś odpadło i wtedy śmigłowiec zaczął gwałtownie obracać się w powietrzu" – relacjonował. Na miejscu pracują służby ratunkowe oraz śledczy. O wypadku powiadomiono Federalną Administrację Lotnictwa (FAA) i Krajową Radę Bezpieczeństwa Transportu (NTSB), które zajmą się dochodzeniem w sprawie przyczyn katastrofy.

