Sobowtór Putina przerażony. "Koniec się zbliża, nie będzie potrzebny"

Sobowtór Putina ma powody do zmartwień. Nie wiadomo, co się z nim stanie w razie śmierci prawdziwego dyktatora

Władimir Putin ma sobowtóra, który zastępuje go podczas publicznych wystąpień, ponieważ prawdziwy Putin jest już w bardzo kiepskim stanie zdrowotnym, a do tego boi się zarazków. Taka teoria krąży po świecie od lat. Fakt, iż gustujący dopiero co w bardzo długich stołach Putin nagle wchodzi w tłum i pozwala zbliżać się do siebie ludziom, rzeczywiście wygląda nieco podejrzanie, do tego teorię o sobowtórze, a nawet o całej ich gromadzie potwierdzali nawet przedstawiciele ukraińskich służb. W doniesieniach o dublerze Putina celuje tajemniczy profil w mediach społecznościowych General SVR, którego autorzy podają się za byłych agentów rosyjskich służb mających nadal swoje źródła na Kremlu. A może to właśnie sobowtór Putina prowadzi ten profil? Podobno dubler mimo zawrotnej kariery, jaką zrobił w Rosji, nie może spać spokojnie. Boi się, co z nim zrobią służby specjalne w razie śmierci Putina. Będą przy jego pomocy udawać, że dyktator żyje, a może ujawnią jego śmierć i wtedy życie dublera w oczywisty sposób będzie zagrożone?

"Dopóki Putin żyje i nie zostanie odsunięty od władzy, sobowtór na pewno będzie niezbędny"

"Stan dublera jest zrozumiały. Teraz rozstrzyga się jego los. Stan zdrowia Putina pogarsza się, jego sobowtór doskonale o tym wie. Ostatnio stale zastępuje prezydenta na niemal wszystkich wydarzeniach i spotkaniach. (..) Wczoraj dali sobowtórowi do zrozumienia, że Putinowi zostało niewiele czasu, ale nie potrafili odpowiedzieć na jego pytanie, co będzie dalej" - pisze General SVR. "Dopóki Putin żyje i nie zostanie odsunięty od władzy, sobowtór na pewno będzie niezbędny, jednak po śmierci prezydenta istnieje ryzyko, że pozycja sobowtóra może się radykalnie zmienić ze smutnym dla niego zakończeniem". General SVR dodaje, że Putin czuł się ostatnio na tyle źle, że odmówił nawet rozmowy telefonicznej z prezydentem Iranu, nie wspominając o osobistych spotkaniach z politykami.

#Putin's Double Destiny: Uncertain Fate Looms as President's Health DeclinesA man resembling Russian President Vladimir Putin met with the rector of the Academy of National Economy and Public Administration under the President, Alexei Komissarov. The double was thoughtful and… pic.twitter.com/TvDNhnEYUa— generalsvr_en (@generalsvr_en) September 27, 2023

