"Sobowtór Putina wykończony". Po tej rzeczy można poznać, że to dubler?

Sobowtór Putina wykończony nadmiarem pracy? General SVR pisze, po czym można poznać, że to nie jest prawdziwy Putin

Władimir Putin jest ciężko chory i boi się własnego cienia, a podczas licznych publicznych wystąpień zastępuje go sobowtór. Taka teoria krąży po świecie od ponad roku. O sprawie znów pisze teraz specjalizujący się już w takich doniesienia tajemniczy profil w mediach społecznościowych General SVR, którego autorzy podają się za byłych agentów rosyjskich służb mających nadal swoje źródła na Kremlu. Wcześniej autorzy ci donosili o tym, iż dubler rosyjskiego dyktatora zyskał tyle doświadczenia, że jest wysyłany nawet na polityczne spotkania i ważne zebrania, a do tego zaczyna mieć nawet własne ambicje polityczne. To wszystko sprawiło jednak, że nawet energiczny sobowtór w końcu się zmęczył. "Mężczyzna przypominający prezydenta Rosji Władimira Putina odwiedził Nowogród Wielki. Dubler miał tak bogaty program, że ostatecznie przyznał, iż pomimo dobrego zdrowia i pozytywnego nastawienia jest bardzo zmęczony" - pisze General SVR. Dubler rosyjskiego dyktatora jest wykończony pracą, a poza tym przez jedną rzecz mimo uderzającego podobieństwa do prawdziwego Putina sobowtóra można łatwo poznać. Co to takiego?

"Dubler przekonująco odgrywa rolę absolutnie zdrowego i pełnego sił prezydenta, który nie boi się zarazków, bakterii, wirusów i prób zamachu"

Jest to zachowanie wobec ludzi spotykanych obficie w miejscach, do których wysyłany jest rzekomy sobowtór Putina. Jak pamiętamy, rosyjski dyktator jeszcze nie tak dawno nie zbliżał się nawet do swoich ludzi. Siedział na jednym końcu bardzo, ale to bardzo długiego stołu, a wszyscy oficjele na drugim. Putin podobno bardzo bał się Covid-19 i o żadnych uściskach dłoni nie było mowy. Dubler zachowuje się całkiem inaczej. Wchodzi w tłum, pozwala całować się i ściskać sobie dłonie. "Robi się wszystko, żeby niewtajemniczonym nawet nie przyszło do głowy, że coś jest nie tak z prezydentem. Dubler przekonująco odgrywa rolę absolutnie zdrowego i pełnego sił prezydenta, który nie boi się zarazków, bakterii, wirusów i prób zamachu i cieszy się maksymalnym wsparciem ze strony ludzi" - pisze General SVR. "Narzucone tempo jest naprawdę na tyle poważne, że nawet sobowtór, młodszy i nieporównywalnie zdrowszy od prezydenta, ledwo daje sobie radę - dodają tajemniczy autorzy tego profilu.

Sonda Wierzysz w to, że Putina często zastępuje sobowtór? Nie, to kompletna bzdura Uważam, że wszystko na to wskazuje Może tak być, kto wie

In #Putin's Absence, His Double Keeps a Feverish PaceA man resembling Russian President Vladimir Putin visited Veliky Novgorod. The double in Veliky Novgorod had such an extensive program that, in the end, he admitted to being very tired despite his good health and positive… pic.twitter.com/77vtY7d7px— generalsvr_en (@generalsvr_en) September 22, 2023

QUIZ. Poniedziałkowy test z wiedzy ogólnej. Ledwie 1 osoba na 30 przekroczy 9/10 Pytanie 1 z 10 Trzy najwyższe budynki w Polsce znajdują się w Warszawie. Na czwartym miejscu znajduje się zaś budynek położony... w Poznaniu w Gdańsku we Wrocławiu Dalej