Spłonął 14-piętrowy blok, potem drugi! Piekło na osiedlu, są ofiary

Dwa wysokie bloki pełne ludzi spłonęły w Hiszpanii. Pożar błyskawicznie objął 14-piętrowy budynek, potem sąsiedni. Trwa liczenie ofiar, z bloków zostały szkielety

Zdjęcia i filmy przedstawiające ogromny pożar bloków w Hiszpanii przypominają kadry z filmu katastroficznego. Dwa wielkie budynki pełne ludzi na osiedlu Campanar w Walencji płonęły jak pochodnie, są ofiary. Ogień pojawił się w czwartek po południu na czwartym piętrze 14-kondygnacyjnego bloku mieszkalnego. Nie wiadomo, co zapoczątkowało pożar, ale rozprzestrzeniał się on z zaskakującą szybkością. Świadkowie mówią, że "w ciągu minut" płomienie ogarnęły cały budynek pełen setek mieszkańców. Potem ogień z silnym wiatrem przeniósł się na sąsiedni, nieco niższy blok. Nie wszyscy zdążyli uciec. W mediach społecznościowych widać zdjęcia i filmy pokazujące ludzi skaczących z okien na maty porozstawiane przez strażaków i wzywających pomocy. Ile osób zginęło w pożarze bloków w Walencji? Obecnie potwierdzono śmierć czterech osób, ale dwadzieścia kolejnych jest zaginionych, zaś w całym kompleksie przynajmniej oficjalnie zameldowanych jest 350 osób. Obrażenia odniosło 14 osób, w tym 6 strażaków. Trwa dogaszanie rumowiska i przeszukiwanie zgliszcz. Z budynku według świadków zostały "szkielety".

Premier Hiszpanii: "Jestem przerażony strasznym pożarem budynku w Walencji. Właśnie rozmawiałem z prezydentem". Łatwopalne ocieplenie przyczyną tragedii?

Jak to możliwe, że ogień rozprzestrzeniał się z w takim tempie? Na pewno przyczynił się do tego bardzo silny wiatr, ale i użycie niezwykle łatwopalnych materiałów przy ocieplaniu bloków. To wyjaśni śledztwo. Burmistrz Walencji Maria Jose Catala ogłosiła, że dzisiejszy dzień (23 lutego) będzie w mieście dniem żałoby. Osoby, które straciły mieszkania, przewieziono do hoteli. Premier Hiszpanii Pedro Sanchez w serwisie społecznościowym X( Twitter) napisał: "Jestem przerażony strasznym pożarem budynku w Walencji. Właśnie rozmawiałem z prezydentem Carlosem Mazonem i burmistrz Marią Jose Catalą, by dowiedzieć się z pierwszej ręki o tej sytuacji i zaoferować wszelką niezbędną pomoc. Chcę przekazać wyrazy solidarności wszystkim poszkodowanym i wyrazy uznania całemu personelowi ratunkowemu rozmieszczonemu już na miejscu zdarzenia".

Massive fire at the 14-story building in Campanar of Valencia, Spain 🇪🇸 pic.twitter.com/1fCHY9nuJg— #كابتن_غازي_عبداللطيف (@CaptainGhazi) February 23, 2024

At least 13 people injured in building fire in Spanish city of Valencia pic.twitter.com/0mqPJlkoVx— PressTV Extra (@PresstvExtra) February 22, 2024

Four people were killed, and 14 people, including six firefighters and a young child, have been injured in the fire at a 14-story residential building located in the neighborhood of Campanar, Valencia, Spain 🇪🇸 | 22 February 2024 |#buildingfire #Spain #Campanar #Valencia… pic.twitter.com/mO5mTFv4Wq— Disaster Tracker (@DisasterTrackHQ) February 23, 2024

