Spotkanie Putina z Zełenskim już blisko! "Bezpośredni kontakt"

15 maja spotkanie Wołodymyra Zełenskiego z Władimirem Putinem w Stambule? Jest szansa, ale szanse na pokój niezbyt duże

Znów pojawiła się pewna szansa na postęp w rozmowach pokojowych między Rosją a Ukrainą. Władimir Putin już pojutrze, 15 maja może spotkać się z Wołodymyrem Zełenskim w Stambule. Nawet jeśli jednak ze szczytu w Turcji nie wyjadą z porozumieniem pokojowym, byłoby to spotkanie historyczne. "Putin zaproponował bezpośredni kontakt z (prezydentem Ukrainy) Wołodymyrem Zełenskim. Ten ostatni zgodził się, a więc Władimir Putin powinien dotrzymać swej części umowy. Powinien pojawić się w czwartek w Stambule" - powiedział szef MSZ Francji Jean-Noel Barrot. Jak dodał, w razie nieugiętości Rosji i zbojkotowania spotkania dotyczącego wojny na Ukrainie kraje europejskie wdrożą w porozumieniu z USA "500-procentowe cła na import ropy, w zastosowaniu do krajów, które importują ropę rosyjską". Z tego wszystkiego może jednak nic nie wyjść, bo Ukraina i inne kraje Europy chcą wstrzymania ognia i dla nich to warunek wstępny rozpoczęcia rozmów, tymczasem dla Putina wcale nie.

"The Times": Rosja chce zażądać w Stambule m.in. pełnej kapitulacji Ukrainy

A jak informuje The Times, Rosja chce przedstawić Ukrainie w Stambule propozycje pokojowe, których Kijów zapewne nie przyjmie. Wśród nich jest całkowita kapitulacja, usunięcie Wołodymyra Zełenskiego ze stanowiska, ostateczna rezygnacja z członkostwa w NATO i przejęcie czterech ukraińskich regionów, w tym obwodu chersońskiego i zaporoskiego. "Niestety, świat nie otrzymał jeszcze jasnej odpowiedzi ze strony Rosji na liczne propozycje zawieszenia broni. Rosyjskie ostrzały i ataki są kontynuowane. Moskwa milczała przez cały dzień w sprawie propozycji bezpośredniego spotkania. Bardzo dziwne milczenie" - powiedział Wołodymyr Zełenski. Jeśli Rosjanie nie przestają strzelać, najprawdopodobniej w Stambule nic się nie wydarzy.

🧨 Putin’s ‘Peace Terms’: Surrender Ukraine, Remove Zelensky, Hand Over CitiesAccording to The Times, if Ukraine peace talks happen, Putin will demand:📍 Full capitulation.📍 No NATO membership.📍 Zelensky removed from power.📍 Handover of 4 regions — incl. Kherson &… pic.twitter.com/kPrU2LEAe3— NEXTA (@nexta_tv) May 12, 2025

