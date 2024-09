Spytano Williama o księżną Kate. Te słowa mogą niepokoić!

To koniec wyrównanych szans? Błędy Trumpa popełnione podczas debaty mogą go pogrążyć

Książę William zaczął mówić o księżnej Kate podczas spotkania w Walii. Te słowa mogą niepokoić. Wcześniej Kate ujawniła, że zakończyła chemioterapię prewencyjną

Księżna Kate od czerwca tego roku znów pokazuje się publicznie. Po tajemniczym zniknięciu Kate i ujawnieniu przez nią w specjalnym oświadczeniu wideo, że zmaga się z nowotworem szalały plotki na temat tego, co naprawdę się z nią dzieje. Potem Kate jeszcze parę razy wyszła do ludzi, a kilka dni temu przekazała, że zakończyła chemioterapię i pokazała w mediach społecznościowych wyreżyserowany film pokazujący ją na sielskiej wycieczce z rodziną. W oświadczeniu towarzyszącym temu wideo padły jednak słowa, które mogły niepokoić. "Teraz skupiam się na robieniu tego, co mogę, aby pozostać wolną od raka. Chociaż zakończyłam chemioterapię, moja droga do uzdrowienia i pełnego powrotu do zdrowia jest długa i muszę nadal przyjmować każdy dzień takim, jaki jest" - napisała księżna Kate. Pisała również o uldze i zrozumieniu na nowo, jak ważne są proste rzeczy oraz "kochanie i bycie kochanym". Potem głos zabrał książę William podczas spotkania z poddanymi. Książę Walii spotkał się z grupą Brytyjczyków przed szkołą podstawową w Llanelli w Walii. Pewna 74-latka nawiązała w krótkiej rozmowie z Williamem do zakończenia chemioterapii przez księżną Kate, a on odpowiedział: „To dobra wiadomość, ale wciąż jest długa droga do przebycia”. Tak, jakby nie wszystkie problemy zdrowotne księżnej Kate zostały rozwiązane. Oby jednak nie chodziło mu o nic, co mogłoby jeszcze zagrozić jej życiu.

Plotki o księżnej Kate były naprawdę szalone. Rodzina królewska podała, że żona Williama choruje na raka

Po tym, jak 17 stycznia rodzina królewska ogłosiła, że żona księcia Williama przeszła "operację brzucha", o Kate słuch zaginął. Początkowo mówiono, że wróci do pracy na Wielkanoc. Potem na oficjalnym profilu rodziny królewskiej pojawiło się dziwne, przerobione w programie graficznym zdjęcie Kate z dziećmi, a gdy wielkie agencje zaczęły je wycofywać, teorie spiskowe narosły. Ludzie wymyślali najprzeróżniejsze rzeczy na temat tego, gdzie jest Kate, mówiono nawet o zdradzie księcia Williama, rozwodzie, zamknięciu Kate w bunkrze przeciwatomowym czy o śpiączce. W końcu księżna przerwała milczenie i 22 marca opublikowała oświadczenie wideo, w którym ujawniła swoją diagnozę nowotworową. Zobaczyliśmy ją publicznie dopiero 15 czerwca podczas Trooping the Colour, potem pokazała się światu jesczze parę razy, ale do dawnego wykonywania obowiązków w rodzinie królewskiej jeszcze nie wróciła.

