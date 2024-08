Szokująca prawda o księżnej Kate ujawniona! Naprawdę TO dzieje się za zamkniętymi drzwiami?!

Atak rakietowy na bazę USA na Bliskim Wschodzie! Co z polskimi żołnierzami?

Życie księżnej Kate i księcia Williama oraz trójki ich dzieci intryguje miliony ludzi na całym świecie. Zwłaszcza w ostatnich miesiącach zainteresowanie nimi znacznie wzrosło za sprawą tajemniczego zniknięcia księżnej Kate. Żona księcia Williama przeszła tajemniczą operację brzucha, a potem zniknęła na całe miesiące. Potem dwukrotnie pokazała się publicznie - podczas uroczystości Trooping the Colour oraz na meczu tenisowym w Wimbledonie. Ale to nie uciszyło do końca plotek. Czy za zamkniętymi drzwiami pałacu dzieją się jakieś dantejskie sceny? Jak wygląda codzienne życie Kate i jej rodziny? Teraz ujawniono wszystko i wielu może być w szoku. Anonimowy wtajemniczony w domowe życie księżnej wygadał wszystko "Daily Mail".

Co się okazało? Jeśli wierzyć tym rewelacjom, życie Kate jest dalekie od sensacyjnych nagłówków w brytyjskich mediach i w zasadzie niczym nie różni się od życia jakiejkolwiek innej żony i matki. Podobno odkąd Kate i William dwa lata temu przeprowadzili się z Kensington Palace do Windsoru, obywają się bez niani i reszty służby. Wszystko robią sami, od wychowywania dzieci po gotowanie i zmywanie naczyń! Zatrudniają tylko pracowników biurowych, którzy organizują ich spotkania i rozpisują kalendarz. „Myślę, że ludzie byliby zaskoczeni, widząc, jak zwyczajne jest życie w ich domu" - mówi anonimowy informator brytyjskim dziennikarzom. „Dzieci pomagają w nakrywaniu do stołu, zmywaniu talerzy po skończonym jedzeniu i w sprzątaniu. Nie ma żadnego specjalnego traktowania. Catherine jest bardzo, bardzo naturalna. Sprawia, że rodzina twardo stąpa po ziemi" - dodaje.

Podobno po nowotworowej diagnozie księżna Kate postanowiła, że nic nie zmieni w domu i że wszystko będzie dokładnie tak, jak dawniej. "Dom jest bezpieczną przystanią. Aby wszystko funkcjonowało jak najsprawniej, zależało jej na tym, aby wszystko przebiegało normalnie ze względu dla dzieci. Od dzieci nadal oczekuje się, że będą wykonywać swoje obowiązki domowe i pomagać w domu” - zdradza tajemniczy znajomy Kate i Williama. Wierzyć, nie wierzyć?!

