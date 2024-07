Tajna umowa księżnej Kate z mężem ujawniona! Jest mowa o surowym zakazie

Tajny pakt księżnej Kate i księcia Williama ujawniony. Chodzi o księcia Harry'ego, Meghan Markle i walkę z rakiem

Kiedy 14 lipca zobaczyliśmy księżną Kate podczas turnieju tenisowego w Wimbledonie, żona księcia Williama promieniała. Zupełnie nie wyglądała na poważnie chorą. Nieco mniej szczupła niż zwykle, w pięknej fioletowej sukience, uśmiechnięta i zrelaksowana, wywołała zachwyty fanów brytyjskiej rodziny królewskiej. Lecz jak wiemy, życie w pałacu nie jest usłane różami. Księżna Kate przechodzi prewencyjną chemioterapię w związku ze swoją diagnozą nowotworową, a rodziną królewską wstrząsają kolejne skandale, zwłaszcza te z Meghan Markle i księciem Harrym w rolach głównych. Jak twierdzą brytyjscy dziennikarze z "Mirror", w obliczu nowotworowej diagnozy i królewskich afer księżna Kate i książę William zawarli pewien tajny pakt.

Według Mirror para podjęła wspólną decyzję o zerwaniu więzi z Harrym i „skupieniu się na pozytywach”

O co chodzi? Wielu fanom royalsów ta wiadomość może złamać serca! Bo jeśli wierzyć doniesieniom brytyjskiej prasy, księżna Kate i książę William przysięgli sobie nawzajem, że nie będą już nawiązywać żadnych kontaktów z księciem Harrym i Meghan Markle. Chodzi o to, by nie stresować się i koncentrować na tym, co pozytywne. Ma to pomóc księżnej Kate wyzdrowieć. Według Mirror para podjęła wspólną decyzję o zerwaniu więzi z Harrym i „skupieniu się na pozytywach”. "Relacja z jego bratem Harrym zdenerwowała Williama bardziej, niż byłby skłonny przyznać. Łatwiej jest zerwać więzi, niż pozwolić sobie na ciągłą irytację” - powiedziała komentatorka królewskiego życia Ingrid Seward.

Plotki o księżnej Kate były naprawdę szalone. Potem okazało się, że ma raka

Po tym, jak 17 stycznia rodzina królewska ogłosiła, że żona księcia Williama przeszła "operację brzucha", o Kate słuch zaginął. Początkowo mówiono, że wróci do pracy na Wielkanoc. Potem na oficjalnym profilu rodziny królewskiej pojawiło się dziwne, przerobione w programie graficznym zdjęcie Kate z dziećmi, a gdy wielkie agencje zaczęły je wycofywać, teorie spiskowe narosły. Ludzie wymyślali najprzeróżniejsze rzeczy na temat tego, gdzie jest Kate, mówiono nawet o zdradzie księcia Williama, rozwodzie, zamknięciu Kate w bunkrze przeciwatomowym czy o śpiączce. W końcu księżna przerwała milczenie i 22 marca opublikowała oświadczenie wideo, w którym ujawniła swoją diagnozę nowotworową. Zobaczyliśmy ją publicznie dopiero 15 czerwca podczas Trooping the Colour. Drugi raz Kate pokazała się światu podczas finału turnieju tenisowego w Wimbledonie 14 lipca.

