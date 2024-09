Statek UFO zestrzelony przez myśliwce! To nie przylatuje z kosmosu?

Kanadyjskie Ministerstwo Obrony pokazało zdjęcie UFO. Obiekt został zestrzelony. Nadal nie wiadomo, czy był to chiński balon, czy statek kosmitów

Historie o UFO jeszcze niedawno wywoływały tylko uśmiech pełen politowania u zdecydowanej większości ludzi. Tymczasem od paru lat rządy odtajniają dokumenty o spotkaniach z niezidentyfikowanymi obiektami latającymi, w tym o spotkaniach, jakich doświadczyli twardo stąpający po ziemi wojskowi. Coś w tym jest, a może to nie inteligencja pozaziemska, tylko technologia stworzona na Ziemi, na przykład przez jakieś wrogie państwo, miliardera lub szalonego naukowca? Te pytania intrygują coraz większą ilość ludzi, a medialne oświadczenia o UFO czy wystąpienia w amerykańskim Kongresie na ten temat nikogo już nie dziwią. Teraz temat UFO wrócił za sprawą kanadyjskiego Ministerstwa Obrony Narodowej. Zrobiło ono zdjęcie niezidentyfikowanego obiektu latającego (UFO), który został zauważony nad Alaską w lutym 2023 roku i zestrzelony podczas wspólnej misji kanadyjskich i amerykańskich sił powietrznych. Zdjęcie przedstawia unoszący się w powietrzu obiekt przypominający biały, nadgryziony obwarzanek. Co to było? Co stało się z obiektem?

„Górna ćwiartka jest metaliczna, reszta biała. Liczący sobie 20 stóp [ok. 6 metrów] drut wiszący poniżej z zawieszonym jakimś pakunkiem”

Nic nie wiadomo o tym, by armia go znalazła i gdzieś przetrzymywała. Zdjęcie zostało przekazane przez departament obrony reporterowi CTVNews.ca na wniosek o udostępnienie akt. Dziennkarz otrzymał także mejle związane z tym obiektem. Wynika z nich, że kanadyjskie władze same nie wiedziały, co zestrzeliły. Jeden z mejli od kanadyjskiego generała brygady Erica Laforesta zawiera opis UFO jako „obiektu cylindrycznego”. „Górna ćwiartka jest metaliczna, reszta biała. 20-stopowy drut wisi poniżej, a na nim zawieszono jakiś pakunek” — napisał generał brygady Laforest. „Górna ćwiartka jest metaliczna, reszta biała. Liczący sobie 20 stóp [ok. 6 metrów] drut wiszący poniżej z zawieszonym jakimś pakunkiem” – napisał generał. Incydent związany z białym UFO miał miejsce mniej więcej wtedy, kiedy nad Ameryką pojawił się szereg innych podejrzanych obiektów, zidentyfikowanych potem jako chińskie balony szpiegowskie. Możliwe więc, że to nie kosmici, a Chińczycy. Sprawa nie jest jednak przesądzona.

Sonda Czy chciałbyś spotkać UFO? Pewnie! Kiedyś spotkałem! Nie, bałbym się bardzo Nie, nie wierzę w takie bzdury

🚨🇺🇸BREAKING: FIRST IMAGE OF UFO SHOT DOWN OVER ALASKA RELEASEDCanada has unveiled the first-ever image of the UFO downed during a joint US-Canada mission in February 2023. The grainy photo shows a circular, white object shot by a US Air Force F-22 fighter jet.Military… pic.twitter.com/9ZxmC7QBI5— Mario Nawfal (@MarioNawfal) September 24, 2024

QUIZ. Czy masz zdolności paranormalne? Magiczny quiz odsłoni prawdę Pytanie 1 z 10 Czasami po prostu coś sprawia, że bezgranicznie ufam obcej osobie lub uciekam od niej jak najdalej Czasem mam taką intuicję, ale nie zawsze jej słucham Nie, najpierw trzeba kogoś poznać, by móc go ocenić Tak, często mam irracjonalne myśli o ledwo znanych osobach Dalej

Człowiek w kosmicznym ubraniu, w środku nocy, zatańczył makarenę w lesie Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.