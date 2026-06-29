Stracił żonę i dzieci w trzęsieniu ziemi! Dramat gwiazdora z Wenezueli

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2026-06-29 7:57

Po 74 godzinach zakończyły się poszukiwania żony i dwójki dzieci argentyńskiego piłkarza Lucasa Trejo. Ciała jego bliskich odnaleziono pod gruzami po dwóch silnych trzęsieniach ziemi, które nawiedziły Wenezuelę. Katastrofa pochłonęła już co najmniej 1430 ofiar, a dziesiątki tysięcy osób wciąż uznawane są za zaginione.

Tragiczny finał poszukiwań rodziny piłkarza. Żona i dzieci zginęły po trzęsieniach ziemi w Wenezueli

Niewyobrażalna tragedia dotknęła argentyńskiego piłkarza Lucasa Trejo! Po trwających 74 godziny poszukiwaniach odnaleziono ciała jego żony Yaniny Maranelli oraz dwójki dzieci – Aaróna i Ainhoi. Rodzina zginęła po dwóch silnych trzęsieniach ziemi, które w środę nawiedziły Wenezuelę. Informację o śmierci bliskich piłkarza przekazał jego przyjaciel Edson Tortolero. W mediach społecznościowych poinformował, że ciała zostały odnalezione i poprosił o uszanowanie żałoby rodziny. Tragiczne wiadomości potwierdził także klub Club Sport Marítimo de La Guaira, w którym występuje Lucas Trejo. W oświadczeniu klub napisał, że po 74 godzinach poszukiwań odnaleziono ciała żony i dzieci zawodnika. Przedstawiciele zespołu złożyli kondolencje rodzinie.

ZOBACZ TEŻ: Obcokrajowcy wśród ofiar kataklizmu w Wenezueli! "44 osoby"

Jeszcze niedawno Lucas Trejo publikował w mediach społecznościowych zdjęcia z rodziną

38-letni Lucas Trejo dołączył do wenezuelskiego klubu na początku tego roku, choć większość swojej kariery także spędził w Wenezueli. Według argentyńskich mediów jego ojciec i brat przylecieli do kraju, aby pomóc w poszukiwaniach rodziny. Niedawno piłkarz publikował w mediach społecznościowych zdjęcia z żoną i dziećmi. W kwietniu złożył żonie urodzinowe życzenia, pisząc, że jest błogosławieństwem dla całej rodziny i sprawia, że życie jest łatwiejsze i piękniejsze. Katastrofa dotknęła także sam klub Marítimo. Władze poinformowały o śmierci 14-letniego zawodnika akademii Víctora Palaciosa oraz pracownicy klubu Adriany Aranguren.

Wenezuelę nawiedziły dwa bardzo silne trzęsienia ziemi o magnitudzie 7,2 i 7,5. Według dotychczasowych danych zginęło co najmniej 1430 osób. Ponad 68,9 tys. mieszkańców nadal uznawanych jest za zaginionych, a akcje ratunkowe trwają. Ratownicy wciąż przeszukują zawalone budynki, mając nadzieję na odnalezienie kolejnych ocalałych.

Sonda
Czy przeżyłeś kiedyś trzęsienie ziemi?
QUIZ. Półkula północna czy południowa? Test tylko dla najlepszych!
Pytanie 1 z 10
Na której półkuli znajduje się Kostaryka?
USA zaatakowały Wenezuelę
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

WENEZUELA
TRZĘSIENIE ZIEMI