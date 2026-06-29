Stracił żonę i dzieci w trzęsieniu ziemi! Dramat gwiazdora z Wenezueli

Tragiczny finał poszukiwań rodziny piłkarza. Żona i dzieci zginęły po trzęsieniach ziemi w Wenezueli

Niewyobrażalna tragedia dotknęła argentyńskiego piłkarza Lucasa Trejo! Po trwających 74 godziny poszukiwaniach odnaleziono ciała jego żony Yaniny Maranelli oraz dwójki dzieci – Aaróna i Ainhoi. Rodzina zginęła po dwóch silnych trzęsieniach ziemi, które w środę nawiedziły Wenezuelę. Informację o śmierci bliskich piłkarza przekazał jego przyjaciel Edson Tortolero. W mediach społecznościowych poinformował, że ciała zostały odnalezione i poprosił o uszanowanie żałoby rodziny. Tragiczne wiadomości potwierdził także klub Club Sport Marítimo de La Guaira, w którym występuje Lucas Trejo. W oświadczeniu klub napisał, że po 74 godzinach poszukiwań odnaleziono ciała żony i dzieci zawodnika. Przedstawiciele zespołu złożyli kondolencje rodzinie.

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Jeszcze niedawno Lucas Trejo publikował w mediach społecznościowych zdjęcia z rodziną

38-letni Lucas Trejo dołączył do wenezuelskiego klubu na początku tego roku, choć większość swojej kariery także spędził w Wenezueli. Według argentyńskich mediów jego ojciec i brat przylecieli do kraju, aby pomóc w poszukiwaniach rodziny. Niedawno piłkarz publikował w mediach społecznościowych zdjęcia z żoną i dziećmi. W kwietniu złożył żonie urodzinowe życzenia, pisząc, że jest błogosławieństwem dla całej rodziny i sprawia, że życie jest łatwiejsze i piękniejsze. Katastrofa dotknęła także sam klub Marítimo. Władze poinformowały o śmierci 14-letniego zawodnika akademii Víctora Palaciosa oraz pracownicy klubu Adriany Aranguren.

Wenezuelę nawiedziły dwa bardzo silne trzęsienia ziemi o magnitudzie 7,2 i 7,5. Według dotychczasowych danych zginęło co najmniej 1430 osób. Ponad 68,9 tys. mieszkańców nadal uznawanych jest za zaginionych, a akcje ratunkowe trwają. Ratownicy wciąż przeszukują zawalone budynki, mając nadzieję na odnalezienie kolejnych ocalałych.

Sonda Czy przeżyłeś kiedyś trzęsienie ziemi? Na szczęście nie. Niestety tak.

Tras días de búsqueda, fueron hallados sin vida la esposa y los dos hijos del futbolista argentino Lucas Trejo, víctimas del terremoto que sacudió Venezuela.Mucha fuerza para él y para todas las familias afectadas. pic.twitter.com/ZPFZra1xnJ— José Ramón Fernández (@joserra_espn) June 28, 2026

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