Stracił żonę i dzieci w trzęsieniu ziemi! Dramat gwiazdora z Wenezueli

Tragiczny finał poszukiwań rodziny piłkarza. Żona i dzieci zginęły po trzęsieniach ziemi w Wenezueli
Niewyobrażalna tragedia dotknęła argentyńskiego piłkarza Lucasa Trejo! Po trwających 74 godziny poszukiwaniach odnaleziono ciała jego żony Yaniny Maranelli oraz dwójki dzieci – Aaróna i Ainhoi. Rodzina zginęła po dwóch silnych trzęsieniach ziemi, które w środę nawiedziły Wenezuelę. Informację o śmierci bliskich piłkarza przekazał jego przyjaciel Edson Tortolero. W mediach społecznościowych poinformował, że ciała zostały odnalezione i poprosił o uszanowanie żałoby rodziny. Tragiczne wiadomości potwierdził także klub Club Sport Marítimo de La Guaira, w którym występuje Lucas Trejo. W oświadczeniu klub napisał, że po 74 godzinach poszukiwań odnaleziono ciała żony i dzieci zawodnika. Przedstawiciele zespołu złożyli kondolencje rodzinie.
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Jeszcze niedawno Lucas Trejo publikował w mediach społecznościowych zdjęcia z rodziną
38-letni Lucas Trejo dołączył do wenezuelskiego klubu na początku tego roku, choć większość swojej kariery także spędził w Wenezueli. Według argentyńskich mediów jego ojciec i brat przylecieli do kraju, aby pomóc w poszukiwaniach rodziny. Niedawno piłkarz publikował w mediach społecznościowych zdjęcia z żoną i dziećmi. W kwietniu złożył żonie urodzinowe życzenia, pisząc, że jest błogosławieństwem dla całej rodziny i sprawia, że życie jest łatwiejsze i piękniejsze. Katastrofa dotknęła także sam klub Marítimo. Władze poinformowały o śmierci 14-letniego zawodnika akademii Víctora Palaciosa oraz pracownicy klubu Adriany Aranguren.
Wenezuelę nawiedziły dwa bardzo silne trzęsienia ziemi o magnitudzie 7,2 i 7,5. Według dotychczasowych danych zginęło co najmniej 1430 osób. Ponad 68,9 tys. mieszkańców nadal uznawanych jest za zaginionych, a akcje ratunkowe trwają. Ratownicy wciąż przeszukują zawalone budynki, mając nadzieję na odnalezienie kolejnych ocalałych.