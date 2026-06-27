Obcokrajowcy wśród ofiar kataklizmu w Wenezueli! "44 osoby"

44 obcokrajowców wśród ofiar trzęsienia ziemi w Wenezueli. To niemal wyłącznie Portugalczycy

Nowe doniesienia na temat kataklizmu w Wenezueli! Przypomnijmy - podwójne trzęsienie ziemi uderzyło w ten kraj w środę około godz. 18 czasu miejscowego, czyli około północy ze środy na czwartek w Polsce. Jak dziś podała agencja AFP, w katastrofie zginęło co najmniej 44 obcokrajowców. Wśród ofiar są obywatele kilku państw europejskich. Najwięcej ofiar wśród cudzoziemców zgłosiła Portugalia. Tamtejsze ministerstwo spraw zagranicznych poinformowało, że zginęło 28 Portugalczyków. Kolejnych 85 obywateli tego kraju uznaje się za zaginionych. Hiszpania przekazała, że w trzęsieniu ziemi zginęło co najmniej pięciu jej obywateli. Władze w Madrycie podały też, że 133 osoby są zaginione. O jednej ofierze poinformowały Włochy. Według włoskiego MSZ zginął mężczyzna, który miał podwójne obywatelstwo Wenezueli i Włoch. Zginął po zawaleniu się budynku w stanie La Guaira. Władze w Rzymie szacują, że w Wenezueli przebywa około 170 tys. osób z włoskimi paszportami. Wśród ofiar są także dwaj Brazylijczycy, obywatel Chile oraz siedmiu obywateli Chin.

Brak informacji o tym, aby w katastrofie ucierpieli obywatele Polski

Polskie MSZ przekazało, że nie ma informacji, aby w katastrofie ucierpiał którykolwiek z obywateli RP. Rzecznik resortu Maciej Wewiór oświadczył w czwartek, że polskie władze nie otrzymały żadnego takiego sygnału. Według oficjalnych danych liczba wszystkich ofiar śmiertelnych wzrosła do 1430. Rannych jest 3360 osób. Takie informacje podał w piątek przewodniczący parlamentu Jorge Rodriguez. Media informują, że w północno-zachodniej części Wenezueli doszło do dwóch silnych wstrząsów. Nastąpiły one w odstępie około 40 sekund. Pierwszy miał siłę 7,2, a drugi 7,5. Później odnotowano ponad 200 wstrząsów wtórnych. Służby nadal prowadzą akcję ratunkową. Bilans może więc rosnąć. Eksperci ostrzegają, że ostateczna liczba ofiar środowego kataklizmu może sięgnąć nawet 50 tys. osób.

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