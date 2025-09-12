Strefa buforowa na granicy Polski z Ukrainą? Przecieki z narad NATO

Ansa: NATO rozważa powietrzną strefę buforową na granicy Polski z Ukrainą

Sojusznicy w NATO analizują możliwość utworzenia powietrznej strefy buforowej wzdłuż granicy Polski z Ukrainą – podała w piątek cytowana przez PAP włoska agencja Ansa, powołując się na źródła dyplomatyczne w Sojuszu. Koncepcja ta ma być odpowiedzią na niedawne masowe naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej przez drony. Według włoskiej agencji informacyjnej rozważany scenariusz zakłada stworzenie ograniczonej strefy zakazu lotów nad polsko-ukraińskim pograniczem. Jej celem byłoby zapewnienie bezpieczeństwa państw członkowskich NATO i niedopuszczenie do powtórzenia sytuacji z ostatnich dni, kiedy to nad Polskę nadleciało kilkanaście dronów, a część została zestrzelona.

Drony byłyby zestrzeliwane przed wtargnięciem na teren NATO

W nocy z wtorku na środę, podczas rosyjskiego ataku na terytorium Ukrainy, polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez drony. Polskie i sojusznicze systemy radiolokacyjne śledziły kilkanaście obiektów, z których część – uznana za potencjalnie niebezpieczną – została zestrzelona przez myśliwce NATO. Było to wydarzenie bez precedensu właśnie ze względu na użycie broni. To nie wszystko. Jak podaje Ansa, gdyby strefa buforowa została ustanowiona, podobne incydenty byłyby rozwiązywane jeszcze przed wtargnięciem bezzałogowców w przestrzeń powietrzną NATO. Drony mogłyby być zestrzeliwane natychmiast po zbliżeniu się do granicy, a zatem, jak można się domyślać, nad terytorium Ukrainy. Dotychczas Polska ani inny kraj NATO nie angażowały się w zestrzeliwanie dronów z Rosji na Ukrainie, choć propozycje takie padały.

