Strzały na Kapitolu? Policja przeszukała teren amerykańskiego Kongresu. "Możliwa obecność uzbrojonego napastnika"

Czy doszło do ataku na amerykańskie władze? Policja Kapitolu (USCP) poinformowała dziś, w środę 2 sierpnia, że otrzymała niepokojące zgłoszenie dotyczące amerykańskiego Kongresu. Na miejsce udały się wszystkie służby, przeprowadzano przeszukanie terenu. Wszystko przez zgłoszenie o możliwej obecności uzbrojonego napastnika na Kapitolu, w jednym z budynków kompleksu należącego do amerykańskiego Senatu. Ewakuowano pracowników. Czy był to fałszywy alarm? "Nasi funkcjonariusze przeszukują teren w i wokół budynków biurowych Senatu w odpowiedzi na zgłoszenie (linii alarmowej) 911" - podawała policja na Twitterze. Po paru godzinach poinformowano, że prawdopodobnie alarm był rzeczywiście fałszywy. Informacje te przekazał rzecznik stołecznej policji Hugh Carew. Policja Kapitolu powiadomiła jednak, że wciąż prowadzi dochodzenie.

Atak na Kapitol 6 stycznia 2021 roku. Co się wtedy wydarzyło?

6 stycznia 2021 roku tłum zwolenników Donalda Trumpa przypuścił szturm na siedzibę Kongresu, demolując biura i krzycząc, że wybory prezydenckie zostały sfałszowane i tak naprawdę wygrał je Trump, a nie Joe Biden. Sam były prezydent wielokrotnie głosił takie tezy, a wybory nazywa do dziś "skradzionymi". Podczas ataku na Kapitol zginęło 5 osób, 138 policjantów zostało rannych. Wyroki usłyszało jak dotąd około 400 osób.

🚨#BREAKING: U.S. Capitol Police are responding to Possible Active Shooter at Senate Building Evacuations are Underway📌#Washington | #DCCurrently, there's a situation in Washington DC where multiple law enforcement and other agencies are responding to a possible active… pic.twitter.com/Vm52U0yfly— R A W S A L E R T S (@rawsalerts) August 2, 2023