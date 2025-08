Strzelanina w amerykańskiej bazie wojskowej! Pięciu żołnierzy rannych

Strzelanina w amerykańskiej bazie wojskowej Fort Stewart

Trwają czynności organów ścigania, po tym jak w bazie Fort Stewart w stanie Georgia doszło w środę, 6 sierpnia, do strzelaniny. Informacja o zagrożeniu na terenie 2nd Armored Brigade Combat Team trafiła do służb o godz. 10.56 rano lokalnego czasu: o godz. 11.09 na miejsce skierowano pierwsze służby medyczne, a o godz. 11.10 cała baza została zamknięta. O godz. 11.35 zatrzymano sprawcę - do tego czasu zdołał on postrzelić pięciu żołnierzy. Wszyscy poszkodowani trafili do Winn Army Community Hospital, ale ich stan zdrowia nie jest na razie znany.

Baza Fort Stewart została otwarta po godz. 12, ale teren 2nd Armored Brigade Combat Team nadal pozostaje zamknięty.

- Całe zdarzenie jest przedmiotem śledztwa i żadne dodatkowe informacje nie zostaną upublicznione do momentu jego zakończenia - czytamy na profilu facebookowym Fort Stewart Hunter Army Airfield.