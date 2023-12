Strzelanina w Pradze. Szokujące informacje o sprawcy. Nowe ustalenia czeskiej policji

Strzelanina w Pradze. Sprawca zabił 15 osób, wcześniej zastrzelił ojca

W czwartek (21 grudnia) szef czeskiej policji Martin Vondraszek podzielił się z opinią publiczną informacjami na temat strzelaniny, do której doszło popołudniu na praskim Uniwersytecie Karola. Zginęło co najmniej 15 osób. Sprawca zamachu, 24-letni student uczelni. Zanim udał się do Pragi, wcześniej w rodzinnej miejscowości w pobliżu stolicy Czech najprawdopodobniej zastrzelił ojca. - Świadkom mówił, że jedzie do Pragi, aby odebrać sobie życie - powiedział Vondraszek. .

Według szefa czeskiej policji służby po otrzymaniu takiej informacji i sprawdzeniu, że sprawca ma mieć zajęcia w jednym z gmachów Wydziału Filozoficznego praskiego uniwersytetu, pojechały na miejsce i ewakuowały znajdujących się tam pracowników i studentów. Później otrzymano informacje o strzelaninie w innym budynku wydziału. Vondraszek przekazał, że zginęło co najmniej 15 osób, a ciało sprawcy znaleziono na gzymsie budynku. Szef policji nie sprecyzował, czy sprawca zginął od strzałów funkcjonariuszy, czy popełnił samobójstwo. Vondraszek potwierdził jedynie, że policjanci używali broni służbowej.

Sprawca strzelaniny w Pradze miał pozwolenie na broń

Według policyjnych ustaleń sprawca działał sam, miał pozwolenie na posiadanie broni i najprawdopodobniej inspirował się podobnymi zdarzeniami za granicą. Służby weryfikują informacje znajdujące się na należących do sprawcy profilach sieci społecznościowych.Minister spraw wewnętrznych Vit Rakuszan wykluczył, aby strzelanina na Uniwersytecie Karola miała związek z międzynarodowym terroryzmem. Poinformował, że jest w kontakcie ze służbami z państw Unii Europejskiej.

Strzelanina na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Karola w Pradze, w której zginęło co najmniej 15 osób, jest według szefa MSW najpoważniejszym tego rodzaju incydentem w historii Republiki Czeskiej.

Strzelanina na uczelni. Nie żyje 15 osób. Zobacz zdjęcia z Pragi