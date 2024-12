Strzelanina w szkole. Są zabici i ranni. Podejrzany nie żyje

Co na to prezydent Zełenski?

USA. Strzelanina w szkole w Madison. Są ofiary śmiertelne

Jak informuje RMF FM, w poniedziałek (16 grudnia) przed godz. 11 czasu lokalnego doszło do strzelaniny w Abundant Life Christian School w Madison w stanie Wisconsin w USA. To prywatna szkoła, w której uczy się około 400 uczniów. Departament Policji w Madison poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych, że zginęły trzy osoby, w tym podejrzany o oddanie strzałów. Tożsamość podejrzanego nie jest jeszcze znana, ale najprawdopodobniej to osoba nieletnia, której ciało policjanci znaleźli po przybyciu do szkoły. Rannych zostało sześć osób, są wśród nich dzieci.

- Dzisiaj jest smutny dzień, nie tylko dla Madison, ale dla całego naszego kraju, gdzie kolejny szef policji organizuje konferencję prasową, aby mówić o przemocy w naszej społeczności. Każde dziecko, każda osoba w tym budynku jest ofiarą i będzie nią na zawsze. Tego typu traumy po prostu nie znikają - powiedział Shon Barnes, szef policji w Madison. W poniższej galerii znajdziecie zdjęcia ze szkoły w Madison.

Źródło: RMF24