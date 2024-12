Szok na imprezie! Dwoje nastolatków nie żyje, 13-latka w stanie krytycznym. "Napastnik w czarnej masce"

Do koszmarnych wydarzeń doszło w sobotę, 14 grudnia w Hosuton w Teksasie. Jak przekazuje policja, w pobliżu bloku 10100 na Jensen Drive, w "prowizorycznym klubie" pełnym nastolatków rozległy się strzały. "Po dotarciu na miejsce policja zobaczyła grupę nastolatków wybiegających z pustego magazynu. W środku znaleziono martwego 16-letniego chłopca i ciężko ranną 14-letnią dziewczynę, która później zmarła w szpitalu na skutek odniesionych obrażeń" - podaje "Daily Mail".

Tragedia w USA. Na imprezę wtargnął strzelec. Zabił dwoje dzieci

Czworo innych nastolatków również zostało postrzelonych i jest leczonych w Texas Children's Hospital. 13-letnia dziewczyna jest w stanie krytycznym, podczas gdy pozostałe dziewczyny odniosły rany, które nie zagrażają życiu - przekazała policja. Napastnik wciąż pozostaje nieuchwytny - zbiegł z miejsca zdarzenia jeszcze zanim na miejscu pojawiły się służby. Burmistrz Houston John Whitmire, który pojawił się na miejscu po strzelaninie, oświadczył potem mediom, że ochroniarze, którzy mieli zabezpieczać imprezę, uciekli, a samo wydarzenie "nie podlegało żadnym regulacjom".

Teksas. "Prowizoryczne imprezy, bez żadnych regulacji"

Szeryf Ed Gonzalez napisał na platformie X: "Te prowizoryczne, nieoficjalne imprezy pop-up mogą szybko doprowadzić do chaosu i przemocy. Te imprezy są organizowane za pośrednictwem mediów społecznościowych. Budzą obawy o bezpieczeństwo publiczne, a nastolatkowie powinni trzymać się od nich z daleka dla własnego bezpieczeństwa". Lokalna telewizja KTRK podała, że świadkowie powiadomili policję o czarnoskórym mężczyźnie w czarnej masce zakrywającej twarz. Mówi się, że są jakieś nagrania z monitoringu, które mogłyby pomóc namierzyć sprawcę. Nie ma jednak pewności czy nagrania z imprezy będą dostępne. "Ponieważ są to imprezy nieautoryzowane i nie podlegają żadnym regulacjom, powoduje to problemy. Brak regulacji oznacza brak nadzoru. Nie wiadomo, czy to legalne przedsięwzięcie" – mówił potem asystent szefa policji Luis Menendez-Sierra. Dodał, że nie ma na razie żadnych podejrzanych ani motywu zbrodni.

Gun Violence Archive, organizacja non-profit monitorująca przemoc z użyciem broni palnej w USA, zarejestrowała w tym roku do 15 grudnia 15 950 zgonów z powodu zabójstw, morderstw, nieumyślnych strzelanin i użycia broni w obronie. Obejmuje to tylko ofiary śmiertelne bezpośrednio spowodowane strzelaninami. Dane nie uwzględniają innych obrażeń lub późniejszych zgonów związanych z użyciem broni palnej. W opinii mediów rzeczywiste liczby przypadków śmiertelnych mogą być wyższe - przypomina PAP.

Two dead, three injured after shooting at teen party in Texas, as police launch desperate hunt for killer https://t.co/1jahNX4hEW pic.twitter.com/LlYANovnoG— Daily Mail US (@DailyMail) December 15, 2024