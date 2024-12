Billie Eilish dostała w twarz na koncercie! Film obiega internet

Szok na koncercie Billie Eilish! Piosenkarka została uderzona w twarz, gdy śpiewała piosenkę

Billie Eilish przeżyła chwile grozy podczas koncertu, ale nie straciła zimnej krwi! Film, który pokazał całe zdarzenie jak na dłoni, krąży teraz po mediach społecznościowych. Widzimy na nim koncert jednej z największych gwiazd muzyki młodego pokolenia w Glendale w amerykańskim stanie Arizona. Billie Eilish siedziała po turecku na brzegu sceny i śpiewała swój utwór "What Was I Made For?" znany z filmu "Barbie". W pewnym momencie poczuła uderzenie w twarz! Straciła rezon tylko na chwilę, a potem dzielnie kontynuowała śpiewanie, wykonując jednak jeden wymowny gest. Co tam się działo?! Otóż ktoś z widowni rzucił w kierunku piosenkarki jakiś wisiorek, a on trafił gwiazdę w twarz. Billie przerwała śpiewanie tylko na moment, a wisiorek zepchnęła niedbałym ruchem ze sceny. "To było niebezpieczne, mam nadzieję, że Billie czuje się dobrze", „To takie niegrzeczne i pozbawione szacunku!! Pewnego dnia ktoś zrobi to niewłaściwemu artyście i dostanie to, na co zasługuje!!” - piszą oburzeni fani w sieci.

Kim jest Billie Eilish? Jakie są jej największe przeboje? Kiedy Billie Eilish wystąpi w Polsce?

Billie Eilish to 23-letnia amerykańska piosenkarka o szkockich i irlandzkich korzeniach. Stała się popularna jeszcze w 2015 roku jako 14-latka, gdy jej utwór "Ocean Eyes" został światowym hitem. Stworzyła go razem z bratem. W 2017 roku wydała krążek "Don’t Smile at Me" i ruszyła w pierwszą trasę koncertową. Pierwszy album studyjny Billie Eilish, "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" został wydany w 2019 roku i trafił na pierwsze miejsce listy przebojów w USA. Inne przeboje tej gwiazdy to m.in. „No Time to Die”, piosenka do filmu o tym smaym tytule oraz „What Was I Made For?” stworzona na potrzeby filmu Barbie. W 2021 Billie Eilish wydała album "Happier Than Ever", który zajął pierwsze miejsce na listach przebojów w 25 krajach. W 2025 roku piosenkarka zawita do Polski w ramach trasy koncertowej "Hit Me Hard and Soft" promującej nową płytę o takim tytule. 3 i 4 czerwca 2025 roku Billie Eilish wystąpi w Tauron Arenie w Krakowie.

A fan threw a bracelet at Billie Eilish during her concert in Arizona. pic.twitter.com/64h6Yk8RlL— Pop Crave (@PopCrave) December 14, 2024

