27 października ubiegłego roku autor kanału Generał SWR, prawdopodobnie były generał Służb Wywiadu Zagranicznego Rosji, oznajmił, że dzień wcześniej Putin zmarł w swojej rezydencji we Wałdaju. "Wczoraj po południu stan zdrowia prezydenta Rosji Władimira Putina zaczął się gwałtownie pogarszać. Około godziny 20 czasu moskiewskiego dyżurujący lekarze wezwali dodatkowy zespół, który po przybyciu na miejsce w ciągu piętnastu minut rozpoczął reanimację prezydenta, wówczas stan Putina był krytyczny. O godzinie 20.42 czasu moskiewskiego lekarze przerwali reanimację i stwierdzili zgon prezydenta".

Światem rządzi 13 zakonów okultystycznych?

Od tego czasu Putina ma zastępować tzw. nowy Putin, czyli sobowtór, w pełni kontrolowany przez Sekretarza Bezpieczeństwa Narodowego Federacji Rosyjskiej, Nikołaja Patruszewa. Ten pociąga za sznurki i ma swoje plany wobec tego, co dalej powinno stać się z Rosją. Okazuje się, że między innymi ma zamiar... dogadać się ze Stanami Zjednoczonymi. O szczegółach informuje Generał SWR. "Rozważa pełen zakres możliwości osiągnięcia porozumienia ze Stanami Zjednoczonymi w głównych kwestiach problematycznych. Wykorzystywane są nawet kontakty, które na pierwszy rzut oka wydają się dość dziwne. W światopoglądzie Patruszewa Zachód jest bowiem kontrolowany przez strukturę rządu światowego, która stoi ponad przywództwem Stanów Zjednoczonych".

Rząd światowy i 13 zakonów

O co chodzi? "Według informacji, którymi dysponuje sekretarz Rady Bezpieczeństwa, wielu kluczowych zachodnich polityków i szefów służb wywiadowczych świata anglosaskiego to twory tego ponadnarodowego organu. Według Patruszewa częścią rządu światowego jest tak zwane 13 Zakonów Okultystycznych, które zorganizowały jedną z takich platform negocjacyjnych. Negocjatorzy tych nieformalnych organizacji od trzech tygodni odwiedzają Moskwę. To oczywiście zewnętrznemu obserwatorowi może się wydawać teorią spiskową, ale problem polega na tym, że ludzie rządzący Rosją wierzą w te bzdury, a teorie spiskowe Patruszewa stają się częścią rzeczywistości. (...) Putin wierzył w szamanów, starszych, wróżbitów i próbował za ich pośrednictwem negocjować z „siłami wyższymi”. Patruszew wierzy w rząd światowy rządzący światem anglosaskim i stara się dojść do porozumienia z jego ambasadorami. Kraj zwycięskiego regresu" - podsumowuje autor kanału.

