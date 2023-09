Syn mafioza wrzucał ludzi do klatki z tygrysami! Nie uwierzysz, jak wygląda

Syn "El Chapo" przed sądem! Spadkobierca narkotykowego imperium miał karmić tygrysy przestępczymi rywalami

Ten groźny bandyta ma pseudonim "Mysz" i rzeczywiście wygląda bardzo niepozornie. Szczupły mężczyzna w okularach pozornie nie skrzywdziłby muchy, ale amerykańska prokuratura uważa, że tak naprawdę Ovidio Guzmán López (33 l.) dorównywał okrucieństwem ojcu, sławnemu narkotykowemu bossowi. Ojcem 33-latka, który właśnie stanął przed sądem w Chicago m.in. za przestępstwa narkotykowe i pranie brudnych pieniędzy, jest sławny Joaquin „El Chapo” Guzmán, dowodzący przez lata meksykańskim kartelem Sinaloa. W 2019 roku boss został skazany w Stanach Zjednoczonych na dożywocie bez możliwości przedterminowego zwolnienia, zasądzono też przepadek mienia o wartości przekraczającej 12 miliardów (!) dolarów. To samo czeka jego syna?

Ovidio Guzmán López według prokuratury odpowiada za 80 proc. transakcji narkotykowych na ulicach Chicago

Ovidio Guzmán López, którego ekstradycja z Meksyku do USA odbyła się kilka dni temu, zapewnia, że nie zrobił nic złego. W sądzie zachowuje się cicho i spokojnie. Tymczasem według aktu oskarżenia wraz z braćmi przejął w Sinaloa władzę po ojcu i produkował narkotyki tonami, po czym rozprowadzał je w Meksyku i Stanach Zjednoczonych przy pomocy samolotów, łodzi podwodnych i kontenerowców. Według ABC7 Chicago I-Team aż 80 proc. środków odurzających sprzedawanych na ulicach Chicago pochodziło właśnie od Guzmanów. By utrzymać swoją pozycję na narkotykowym rynku, 33-latek miał stosować bezwzględne kary wobec nielojalnych bandytów. Nie tylko raził ich prądem i podtapiał, ale też wrzucał - żywych lub martwych - do klatki z tygrysami. 33-latek został aresztowany w styczniu. Przed sądem przedstawia się jako spokojny, schorowany i cierpiący na depresję przykładny obywatel.

Ovidio Guzman, son of one of Mexico’s most notorious drug lords El Chapo has been extradited to the United States and is in federal custody in Chicago to face U.S. charges tied to violence and the drug trade. pic.twitter.com/M1kWslF0uw— No Jumper (@nojumper) September 16, 2023

