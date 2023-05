Szok! 50-metrowe meduzy atakują Europę. Naukowcy wydali ostrzeżenie

Monstrualne meduzy zagrażają Europie! 50-metrowe stwory mogą nawet zabić

Są galaretowe, oślizgłe i naprawdę gigantyczne, bo ich macki rozpościerają się nawet na 50 metrów. Jest ich coraz więcej i mogą nawet zabić! Informacje o pojawiających się w europejskich wodach meduzach gigantach słyszymy co roku. Są to głównie żeglarze portugalskie widywane w rejonie Wielkiej Brytanii, ale też meduza beczkowata, przypominająca podwodnego borowika nadnaturalnych rozmiarów. Już sam widok takiego stwora może przyprawić o ciarki plażowiczów, ale najgorsze jest to, że żeglarz portugalski potrafi zabić swoimi toksynami, kiedy na przykład zostanie przypadkowo nadepnięty podczas kąpieli w morzu. Gdy temperatura rośnie, meduz i żeglarzy jest coraz więcej. Nie trzeba zatem dodawać, jakie skutki może przynieść postępujące ocieplenie klimatu - galaretowatych stworzeń będzie coraz więcej.

"Dlaczego tak się dzieje? W tej chwili po prostu nie wiemy"

Ostrzegają przed tym na łamach "Daily Star" przedstawiciele brytyjskiej organizacji The Marine Conservation Society. Daily Star uderza w wielki dzwon - potężne, galaretowate stwory mnożą się i coraz bardziej zagrażają Europie. "To nie może być dłużej ignorowane" - mówią naukowcy z The Marine Conservation Society. "Pytanie za milion dolarów brzmi: dlaczego tak się dzieje? W tej chwili po prostu nie wiemy" - dodają. I zachęcaja do tego, by zgłaszać do instytucji naukowych obserwacje ogromnych meduz.

