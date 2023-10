Szok! Były mąż Meghan Markle też wyda pamiętniki. "Prawdziwa bomba"

Był mąż Meghan Markle wyda pamiętniki?! Ma do opisania skandale związane z księciem, narkotykami i szokującym zerwaniem

Kiedy książę Harry wydał swoją autobiografię "Spare", wywołał tym prawdziwy skandal. Opisał tam wiele szokujących szczegółów życia w brytyjskiej rodzinie królewskiej, w tym swoją utratę dziewictwa na polu za pubem czy bójkę z księciem Williamem o Meghan Markle. Teraz okazuje się, że Harry i Meghan sami mogą stać się tematem czyjejś sensacyjnej autobiografii. Woman's Day pisze, iż były mąż księżnej Sussexu, z którym Meghan rozwiodła się w 2013 roku, jest kuszony coraz bardziej lukratywnymi ofertami napisania pamiętników. Na razie "rozważa różne opcje", ale bez wątpienia jest za co mu zapłacić, bo mało kto tak dobrze zna pilnie strzeżone sekrety eks żony, jak właśnie on. Kilka smaczków, którymi Trevor Engelson zamierza podobno uraczyć cały świat, już teraz wyciekło do mediów. To prawdziwe bomby!

Trevor Engelson zna sekrety Meghan Markle. Oto, o czym wolałaby nie przeczytać w książce

Po pierwsze, według Woman's Day i Mirror Trevor Engelson mógłby zakwestionować znane twierdzenia Meghan Markle o tym, że zanim poznała księcia Harry'ego, nie miała zielonego pojęcia o brytyjskiej rodzinie królewskiej ani o tym, kim jest jej wybranek. Druga "bomba" to szczegóły ślubu Engelsona i Markle, który odbył się w 2011 roku. Podobno podawano na nim gościom marihuanę, wówczas całkowicie nielegalną w USA, dziś zalegalizowaną np. w Kalifornii. Trzecią sensacją byłoby zapewne odniesienie się do plotek o tym, że Meghan Markle po przeprowadzce do Toronto, gdzie kręciła serial Suits, zmieniła się w calkowicie inną osobę i odesłała Engelsonowi obrączkę i pierścionek zaręczynowy listem poleconym. Czy pamiętniki zostaną wydane? Pozostaje czekać!Meghan i Engelson poznali się w 2004 roku i pobrali się w 2011. Rozwód miał miejsce w 2013 roku. Meghan poznała księcia Harry'ego w 2016 roku, ich ślub miał miejsce dwa lata później. Mają dwójkę dzieci. Engelson w 2019 roku wziął ślub z dietetyczką Tracey Kurland.

Meghan Markle's ex-husband's explosive memoir could drop six major bombshells https://t.co/y06IYFurIN This wicked and shameless Meghan must be exposed at all costs. The best person is of course Trevor Engelson.— Chan Yew gin (@GinYew16332) October 17, 2023

