Szok! Meghan Markle odesłała obrączkę pocztą. Tak porzuciła męża

Kiedy Meghan Markle i książę Harry poznali się i zakochali w sobie, wydawali się idealną parą. Zawsze trzymali się za ręce i stali za sobą murem. Ostatnio jednak narastają plotki na temat rzekomego kryzysu w ich małżeństwie. Portal Marca pisał nawet, że Meghan Markle zażądała rozwodu, złożyła już stosowne dokumenty i zażądała 80 milionów dolarów oraz wyłącznej opieki nad dziećmi. Czy to możliwe, by po paru wspólnych latach zadała Harry'emu taki cios? Nie jest to wykluczone, zwłaszcza w świetle innych pogłosek na temat księżnej Sussexu. Przecież już raz się rozwodziła i podobno nie zrobiła tego z klasą. Tak twierdzi przynajmniej Andrew Morton, autor książki "Meghan: A Hollywood Princess". Morton opisał szokujący sposób, jaki ponoć Meghan wymyśliła, by rzucić swojego pierwszego męża, producenta filmowego Trevora Engelsona.

Trevor Engelson i książę Harry. Kiedy Meghan była związana z pierwszym, a kiedy z drugim mężem?

Obrączki i pierścionki zaręczynowe Meghan Markle miała odesłać mu pocztą, a on był kompletnie zaskoczony tą decyzją. Jak pisze Morton, relacje Meghan z jej pierwszym mężem zaczęły się psuć po jej przeprowadzce do Toronto, gdzie kręciła serial Suits. Związek na odległość był trudny. Pewnego dnia Trevor otrzymał paczkę, a w niej znalazł obrączkę i pierścionki żony. „Bogaty przyjaciel twierdził, że małżeństwo zakończyło się tak nagle, że Meghan wysłała Trevorowi swoje diamentowe obrączki ślubne i pierścionki zaręczynowe listem poleconym. Decyzja o zakończeniu małżeństwa została podjęta przez Meghan i przyszła zupełnie niespodziewanie” - pisze autor. Meghan i Engelson poznali się w 2004 roku i pobrali się w 2011. Rozwód miał miejsce w 2013 roku. Meghan poznała księcia Harry'ego w 2016 roku, ich ślub miał miejsce dwa lata później. Mają dwójkę dzieci.

