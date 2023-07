Meghan Markle złożyła papiery rozwodowe?! Ogromne żądania wobec księcia Harry'ego

Pan młody zginął podczas nocy poślubnej! To niewiarygodne, co się stało

Meghan Markle i książę Harry się rozwodzą?! "Meghan złożyła papiery rozwodowe"

Plotki o kryzysie w małżeństwie Meghan Markle i księcia Harry'ego nie cichną. Wręcz przeciwnie, robią się coraz bardziej sensacyjne. Teraz hiszpański portal Marca podał informacje, które nie są jeszcze sprawdzone i wyglądają dość podejrzanie, jednak już obiegły cały świat, a książęca para nie zdementowała ich jeszcze. Podobno Meghan Markle złożyła już papiery rozwodowe. Marca pisze, powołując się na nieokreślone brytyjskie źródło, że księżna Sussexu żąda od księcia Harry'ego 80 milionów dolarów i wyłącznej opieki nad Archiem i Lilibet, ich wspólnymi dziećmi. Tymczasem brytyjski ekspert do spraw rodziny królewskiej, Tom Bower, tak mówi w "GB News: "Oni zaczęli prowadzić osobne życia, a Meghan jest juz nim zmęczona". Meghan Markle i książę Harry pobrali się 18 maja 2018 roku.

Kryzys w małżeństwie Meghan Markle i księcia Harry'ego? Coraz więcej plotek

Plotki o kryzysie u Sussexów zintensyfikowały się w ciągu ostatniego miesiąca. Najpierw Paul Burrell, dawny zaufany lokaj księżnej Diany twierdził, że Harry jest w związku z Meghan już tylko po to, by nie zostać rozdzielonym z dziećmi, Archiem i Lilibet. Potem Lady Colin Campbell, znana komentatorka życia brytyjskiej rodziny królewskiej twierdziła, że pięć różnych osób potwierdziło jej, iż Harry prowadzi rozmowy z prawnikami rozwodowymi. Następnie "The Sun" napisał o tym, jak książę Harry... ucieka z domu do hotelu! Podobno ma zarezerwowany na stałe pokój w luksusowym San Vicente Bungalows w West Hollywood. Plotki podsyca też fakt, iż piąta rocznica ślubu Meghan Markle i księcia Harrego, która przypadła na 19 maja, została przez oboje całkowicie przemilczana. Nie było żadnych zdjęć i wspomnień w mediach społecznościowych... Oficjalnie przedstawiciele pary wszystkiemu zaprzeczali, do najnowszych plotek jeszcze się nie odnieśli.

Just rumours at this stage - but they have been rumbling for a time. "Meghan Markle's astronomical divorce fee from Prince Harry revealed" https://t.co/FUxRzNgn1Q— Observer88 (@JR42845598) July 3, 2023

