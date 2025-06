Szok! Ciało 31-latka przy rezydencji Taylor Swift. To nie pierwsza śmierć

Horror blisko rezydencji Taylor Swift w Rhode Island! Ludzka noga wypłynęła z oceanu

Kto by pomyślał, że w rejonie ekskluzywnych rezydencji, w tym blisko letniego domu słynącego z przyjęć organizowanych przez samą Taylor Swift, może dojść do tak makabrycznych odkryć?! Jeszcze na początku maja w dzielnicy Watch Hill w pobliżu willi piosenkarki odnaleziono ludzką kość nogi. Dziś już wiadomo, że należała do 31-letniego Erica Weina z Massachusetts, który zaginął w kwietniu. Szybko pojawiły się spekulacje i teorie – także te mówiące o możliwym seryjnym mordercy grasującym w regionie, gdzie ma swoją willę Taylor Swift. Ale policja w Westerly oraz Biuro Medycyny Sądowej nie widzą śladów udziału osób trzecich w śmierci mężczyzny. Co więcej, nie dostrzegają żadnego związku między tym przypadkiem a innymi ciałami odnalezionymi w Nowej Anglii w ostatnich miesiącach. Szef policji Paul Gingerella ogłosił: „Nie ma dowodów na jakiegokolwiek seryjnego mordercę. Plotki są bezpodstawne". Tymczasem mieszkańcy i turyści bez wątpienia mają powody do niepokoju.

Osiem ciał odnalezionych w regionie. Ludzie boją się seryjnego mordercy

Dlaczego? Bo od marca do czerwca tego roku na terenie Nowej Anglii odnaleziono aż osiem ciał. Wśród zmarłych są m.in. 35-letnia Paige Fannon znaleziona w Norwalk River,Suzanne Wormser, której ciało odkryto 19 marca - w tym przypadku zabójca, Donald Coffel, przyznał się do winy. Była też Adriana Suazo, 21 lat, której ciało znaleziono w lesie w Milton. A to nie koniec. Trudno się dziwić, że w sieci rozgorzały dyskusje i zaczęły mnożyć się spekulacje o seryjnym mordercy. Ludzie utworzyli nawet grupę na Facebooku „New England Serial Killer”, liczącą już ponad 68 tysięcy członków. „Nie ma wystarczających danych, by mówić o jednym sprawcy. Każdy przypadek trzeba rozpatrywać osobno" - uspokaja cytowana przez "Daily Mail" dr Ann Burgess, specjalistka z FBI w dziedzinie profilowania seryjnych zabójców. „Założenie, że wszystkie ofiary zabiła ta sama osoba, jest pozbawione sensu” - dodaje dr Katherine Ramsland.

Taylor Swift. Wielka kariera i długa lista partnerów

Taylor Swift zaczynała karierę jako piosenkarka country, potem została jedną z najsławniejszych gwiazd pop, która zgarnia wszystkie ważne nagrody i bije rekody popularności. Jej największe hity to m.in. Shake It Off, Delicate, You Belong With Me. Wcześniej spotykała się m.in. z Matty Healym, czyli wokalistą zespołu The 1975, wcześniej zerwała zaręczyly z Joem Alwynem, obecnie chodzi na randki z zawodnikiem futbolu amerykańskiego Travisem Kelcem z drużyny Kansas City Chiefs. Na liście jej kochanków są same sławne nazwiska! Piosenkarka była w wielu poważniejszych związkach. Jej partnerem do 2016 roku był Tom Hiddleston, brytyjski aktor znany dzięki roli Lokiego w filmach produkcji Marvel takich jak Thor, Avengers, Thor: Mroczny świat, Thor: Ragnarok, Avengers: Wojna bez granic i Avengers: Koniec gry. Inni partnerzy Taylor Swift to chociażby Harry Styles, Calvin Harris, Conor Kennedy, Jake Gyllenhaal, John Mayer, Taylor Lautner, Joe Jonas. 1, 2 i 3 sierpnia 2024 wystąpiła w Polsce na PGE Narodowym.

Tragic update in case of human remains that washed up near Taylor Swift's Rhode Island mansion https://t.co/LJUOKYQZyQ— Daily Mail US (@Daily_MailUS) June 17, 2025

